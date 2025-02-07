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Esra Erol'da Ailesine Kavuşan Engelli İsmail Amca'ya Emre Belözoğlu'ndan Duygulandıran Sürpriz

Esra Erol'da Ailesine Kavuşan Engelli İsmail Amca'ya Emre Belözoğlu'ndan Duygulandıran Sürpriz

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 18:45

Silivri'de esnaflık yapan iki yardımsever vatandaşımız sayesinde ailesini bulmak için Esra Erol'a gelen İsmail Amca'nın ailesine ulaşıldı. 10 yıldır kayıp olan 56 yaşındaki İsmail Amca ne konuşabiliyor ne de duyabiliyordu. İyi insanlara denk gelen İsmail Amca ailesine kavuştu, ailesi gelirken ona çok sevdiği formasını da getirmişti. Fanatik Fenerbahçeli olan İsmail amca için Emre Belözoğlu bugün duygulandıran bir sürpriz yaptı.

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Silivri'de esnaflık yapan Uğur Samet Avcı ve Abdullah Arı, 6 yıl önce yolda buldukları ve sahip çıktıkları İsmail Amca'nın ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu.

Silivri'de esnaflık yapan Uğur Samet Avcı ve Abdullah Arı, 6 yıl önce yolda buldukları ve sahip çıktıkları İsmail Amca'nın ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu.

10 yıldır kayıp olan 56 yaşındaki İsmail Amca, Esra Erol ve ekibinin titizliği ile ailesine hemencecik kavuştu.

10 yıldır kayıp olan 56 yaşındaki İsmail Amca, Esra Erol ve ekibinin titizliği ile ailesine hemencecik kavuştu.

Sağır ve dilsiz olan İsmail Amca'nın yıllardır sokaklarda olması herkesi şoke etti. Ailesi, diğer kardeşlerinin yanından kaybolduğunu söyleyerek İsmail Amca'ya sahip çıktı.

Sağır ve dilsiz olan İsmail Amca'nın yıllardır sokaklarda olması herkesi şoke etti. Ailesi, diğer kardeşlerinin yanından kaybolduğunu söyleyerek İsmail Amca'ya sahip çıktı.

Stüdyoya ona kavuşmak için gelen akrabaları gelirken çok sevdiği Fenerbahçe formasını da getirdiler. Meğer İsmail Amca'nın bu hayatta en sevdiği şey takımıymış.

Stüdyoya ona kavuşmak için gelen akrabaları gelirken çok sevdiği Fenerbahçe formasını da getirdiler. Meğer İsmail Amca'nın bu hayatta en sevdiği şey takımıymış.

Kavuşma anlarında izleyenler gözyaşlarını tutamamıştı. İsmail Amca formayı giydikten sonra Esra Erol formanın Emre Belözoğlu'nun forması olduğunu öğrenince ünlü futbolcuya seslenmişti.

Kavuşma anlarında izleyenler gözyaşlarını tutamamıştı. İsmail Amca formayı giydikten sonra Esra Erol formanın Emre Belözoğlu'nun forması olduğunu öğrenince ünlü futbolcuya seslenmişti.
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Belözoğlu, İsmail Amca'ya büyük bir sürpriz yaparak bugünkü yayına damgasını vurdu. Bir kez daha İsmail Amca için gözlerimiz doldu.

Belözoğlu, İsmail Amca'ya büyük bir sürpriz yaparak bugünkü yayına damgasını vurdu. Bir kez daha İsmail Amca için gözlerimiz doldu.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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