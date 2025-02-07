Esra Erol'da Ailesine Kavuşan Engelli İsmail Amca'ya Emre Belözoğlu'ndan Duygulandıran Sürpriz

Silivri'de esnaflık yapan iki yardımsever vatandaşımız sayesinde ailesini bulmak için Esra Erol'a gelen İsmail Amca'nın ailesine ulaşıldı. 10 yıldır kayıp olan 56 yaşındaki İsmail Amca ne konuşabiliyor ne de duyabiliyordu. İyi insanlara denk gelen İsmail Amca ailesine kavuştu, ailesi gelirken ona çok sevdiği formasını da getirmişti. Fanatik Fenerbahçeli olan İsmail amca için Emre Belözoğlu bugün duygulandıran bir sürpriz yaptı.