Müge Anlı, Menekşe Güven'in Kaybını Yayındaki Tavırlar Nedeniyle İşlemeyi Bırakacağını Açıkladı!

Müge Anlı'ya Habibe, Sebile ve Nebile'nin cesaret gösterip anneleri Nezaket Uyur'un katillerini bulmaları üzerine çıkan 3 genç kız yayına damgasını vurdu. Linde, Betül ve Nurcan anneleri Menekşe Güven'i aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak Müge Anlı bugünkü yayında kızların davranışları ve söylemleri nedeniyle aramaya devam etmenin anlamsız olduğunu söyledi. 'Muhtemelen bu son yayınımız olur.' diyerek olayı işlemeyeceğini açıkladı.