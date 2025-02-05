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Müge Anlı, Menekşe Güven'in Kaybını Yayındaki Tavırlar Nedeniyle İşlemeyi Bırakacağını Açıkladı!

Müge Anlı, Menekşe Güven'in Kaybını Yayındaki Tavırlar Nedeniyle İşlemeyi Bırakacağını Açıkladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.02.2025 - 19:00

Müge Anlı'ya Habibe, Sebile ve Nebile'nin cesaret gösterip anneleri Nezaket Uyur'un katillerini bulmaları üzerine çıkan 3 genç kız yayına damgasını vurdu. Linde, Betül ve Nurcan anneleri Menekşe Güven'i aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak Müge Anlı bugünkü yayında kızların davranışları ve söylemleri nedeniyle aramaya devam etmenin anlamsız olduğunu söyledi. 'Muhtemelen bu son yayınımız olur.' diyerek olayı işlemeyeceğini açıkladı.

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Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde 28 yaşındayken kocası ve kayınbiraderleri tarafından katledilen Nezaket Uyur cinayeti damga vurmuştu. Nezaket Uyur için Müge Anlı'ya başvuran kızları başkalarına da örnek oldu.

Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde 28 yaşındayken kocası ve kayınbiraderleri tarafından katledilen Nezaket Uyur cinayeti damga vurmuştu. Nezaket Uyur için Müge Anlı'ya başvuran kızları başkalarına da örnek oldu.

Olayı ekrandan izleyen ve kendi anneleri de kayıp olan Linde, Betül ve Nurcan da cesaretlenip Müge Anlı'ya çıktıklarını söylemişlerdi. Ancak onların hikayesi hoş bitmedi.

Olayı ekrandan izleyen ve kendi anneleri de kayıp olan Linde, Betül ve Nurcan da cesaretlenip Müge Anlı'ya çıktıklarını söylemişlerdi. Ancak onların hikayesi hoş bitmedi.

Anneleri Menekşe Güven'in kaybında dayılarından şüphelenen genç kızlara cevap vermek için dün stüdyoya dayı Şehvan da geldi. Ancak iddiaları reddetti.

Anneleri Menekşe Güven'in kaybında dayılarından şüphelenen genç kızlara cevap vermek için dün stüdyoya dayı Şehvan da geldi. Ancak iddiaları reddetti.

Yayın süresince gelen ihbarlar Menekşe'nin kocasından o dönem şiddet gördüğü yönündeydi ve hayatında başka bir erkeğin olduğu da konuşuldu. Ancak kızlar babaları Ali Şakar ile ilgili şiddet iddialarını kabul etmiyor hatta "Her evde olur" diyerek normalleştiriyorlardı.

Yayın süresince gelen ihbarlar Menekşe'nin kocasından o dönem şiddet gördüğü yönündeydi ve hayatında başka bir erkeğin olduğu da konuşuldu. Ancak kızlar babaları Ali Şakar ile ilgili şiddet iddialarını kabul etmiyor hatta "Her evde olur" diyerek normalleştiriyorlardı.

Müge Anlı "Şiddeti normalleştirmeyin." diyerek kızları uyarsa da kızlar babaları hakkında gelen her türlü olumsuz ihbara karşı çıktı. Nurcan, yayına gelmek isteyen babasını durdurdu, cevap vermek istediğinde ise susturdu.

Müge Anlı "Şiddeti normalleştirmeyin." diyerek kızları uyarsa da kızlar babaları hakkında gelen her türlü olumsuz ihbara karşı çıktı. Nurcan, yayına gelmek isteyen babasını durdurdu, cevap vermek istediğinde ise susturdu.
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Israrla dayılarını sorumlu bulan kızlara Müge Anlı, güzel bir haber de verdi. Annelerinin babaları tarafından Irak'ta bir erkeğe verildiğini söyleyenler hatta orda onu gören birileri bile vardı.

Israrla dayılarını sorumlu bulan kızlara Müge Anlı, güzel bir haber de verdi. Annelerinin babaları tarafından Irak'ta bir erkeğe verildiğini söyleyenler hatta orda onu gören birileri bile vardı.

Ancak kızlar annelerinin yaşama ihtimaline sevinmek yerine babalarının suçlanmasına öfkelenmeye devam edince Müge Anlı, bu şekilde yayına devam edemeyeceğini açıkladı.

Ancak kızlar annelerinin yaşama ihtimaline sevinmek yerine babalarının suçlanmasına öfkelenmeye devam edince Müge Anlı, bu şekilde yayına devam edemeyeceğini açıkladı.

Anlı, "Ben annenizi bulmak istiyorum ama siz izin vermiyorsunuz. Size de kızamıyorum. Dayınızı suçlu bilerek büyümüşsünüz. Öyle de kalsın. Muhtemelen bu son yayınımız olur." diye konuştu.

Anlı, "Ben annenizi bulmak istiyorum ama siz izin vermiyorsunuz. Size de kızamıyorum. Dayınızı suçlu bilerek büyümüşsünüz. Öyle de kalsın. Muhtemelen bu son yayınımız olur." diye konuştu.

Nurcan "Bizi kovsan da kapında yatarım." deyince Anlı, "O zaman babana söyle yayına katılsın. Ortaya çıkabileceklere karşı kendinizi hazırlayın." dedi.

Nurcan "Bizi kovsan da kapında yatarım." deyince Anlı, "O zaman babana söyle yayına katılsın. Ortaya çıkabileceklere karşı kendinizi hazırlayın." dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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