Herkesi Kandırdı mı? Esra Erol'da Aylarca Aranan Fatih Aydın ile İlgili Anne Rabia "Oğlumla Görüşüyorum" Dedi!
Herkesi Kandırdı mı? Esra Erol'da Aylarca Aranan Fatih Aydın ile İlgili Anne Rabia "Oğlumla Görüşüyorum" Dedi!
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2024'ün Ekim ayından bu yana Esra Erol, yayınlarında Fatih Aydın'ı bulmak için büyük çaba gösterdi. Ünlü sunucu yılmadan her gün bu olayı işledi ancak hiçbir sonuç alınamamıştı.
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Savcılık olaya el atmış ve Esra Erol'un yayınlarında yaşananlar ihbar kabul edilmişti. Yayının son günlerinde ise anne Rabia'nın kuzeni ve diğer erkeklerle telefon görüşmeleri dikkat çekmişti.
Oğlunun kaybolduğu günlerde bu erkeklerle konuşan Rabia'ya doğruları söylemesi için Esra Erol ısrarcı oldu ancak Rabia yayından ayrıldı.
Esra Erol aradan geçen haftaların ardından ilk kez dünkü yayınında anne Rabia ile ilgili bir gelişmeyi paylaştı.
Rabia, ekrandan ayrılsa da sosyal medyada oğlunun kaybı ile ilgili konuşmaya devam ediyordu. Üzerinden aylar geçmesinin ardından Esra Erol, savcılık ve polis harekete geçtikten sonra Rabia "Fatih ölmedi. Benim oğlum yaşıyor. Ben oğlumla görüşüyorum zaten." şeklinde bir açıklama yaptı.
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Esra Erol, "Fatih yaşıyorsa çok sevinirim. Eğer Fatih'i bulduysanız bunu emniyet birimlerine bildirdiniz mi? Kayıp başvurusunu çektiniz mi? Eğer böyleyse hemen karakola bildirin. Ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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