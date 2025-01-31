Herkesi Kandırdı mı? Esra Erol'da Aylarca Aranan Fatih Aydın ile İlgili Anne Rabia "Oğlumla Görüşüyorum" Dedi!

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın aylarca devam eden yayınlara rağmen bulunamamıştı. Annesi Rabia oklar kendisini göstermeye başlayınca yayından ayrılmıştı. Esra Erol, anne Rabia'nın günler sonra çıkıp oğluyla görüştüğünü söylediğini açıkladı. Rabia'nın o açıklamaları herkesi dumur etti.