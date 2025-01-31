Melike Şahin O Ses Türkiye'den Teklif Geldiğinde Yaşadığı Şoku Anlattı: "Ben Ne Alaka?"

O Ses Türkiye 2025 pek yakında başlayacak. İzleyenlerin en çok merak ettiği ise jüri üyeleriydi. Melike Şahin bu yıl O Ses Türkiye koltuğunda oturacağını duyurdu. Ardından ilk açıklama geldi. Yaşadığı şoku bu sözlerle anlattı.👇🏻