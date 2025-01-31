Melike Şahin O Ses Türkiye'den Teklif Geldiğinde Yaşadığı Şoku Anlattı: "Ben Ne Alaka?"
Melike Şahin O Ses Türkiye'den Teklif Geldiğinde Yaşadığı Şoku Anlattı: "Ben Ne Alaka?"
O Ses Türkiye 2025 pek yakında başlayacak. İzleyenlerin en çok merak ettiği ise jüri üyeleriydi. Melike Şahin bu yıl O Ses Türkiye koltuğunda oturacağını duyurdu. Ardından ilk açıklama geldi. Yaşadığı şoku bu sözlerle anlattı.👇🏻
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O Ses Türkiye’nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler netleşirken, en dikkat çeken sürpriz Melike Şahin oldu.
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Acun Ilıcalı’nın duyurusuyla açıklanan bu gelişme, müzikseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Şahin, yarışma formatında ilk kez jüri üyesi olarak yer alacak.
Yeni yarışma programı ile ilgili röportaj veren Şahin, teklif aldığında yaşadığı şoku paylaştı. "Çok şaşırdım. Eee yani ben ne alaka diye düşündüm. Sonra ama yani enine boyuna düşününce ya neden olmasın ya çok eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama." diye konuştu.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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