Bir Psikolog Bahar Dizisindeki Terapi Sahnesini Değerlendirdi!

'Doğduğumuz andan itibaren içinde bulunduğumuz çevreye göre benliğimiz şekillenmektedir. Benliğimizin büyük ve en temel parçalarından birini ise çekirdek ailemiz oluşturmaktadır. Çekirdek aile içinde ebeveynimizinden gördüğümüz her türlü olumlu/olumsuz tutum ise bir noktada bu günkü bizleri inşa eder.

Bizler çekirdek ailemizden getirdiğimiz bu değerler ile yetişkinlik dönemimizi oluştururken bazen de bu tutumlar işlevsel olmasa bile onları hayatımıza dahil ederiz. Bu dahil edişin temelinde ise genellikle durumla daha önceden tanışmış olmanın verdiği güven algısı mevcuttur.

Kişi, kendisine gösterilen bu tutum ve davranışlardan memnun olmasa da bu davranışların tekrarını yaşayacağı seçenekleri ileriki yaşamı için seçebilmektedir. Seçimi işlevsel olsun ya da olmasın bu durumun en büyük sebebi ise kişi için güven oluşturuyor olmasıdır. Karşı tarafın tutumları kişi için huzursuz edici bile olsa tanıdık olması sebebi ile seçim haline gelmektedir çünkü kişinin güven algısı bu yönde şekillenmiştir. Terapide ise bu işlevsiz güven algısı ve seçimler üzerinde durulmaktadır.'