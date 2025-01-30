Bir Psikolog Bahar Dizisindeki Terapi Sahnesini Değerlendirdi!
Bir Psikolog Bahar Dizisindeki Terapi Sahnesini Değerlendirdi!
Bahar dizisinin son bölümünde Bahar'ın psikiyatr Tolga ile terapi sahnesini izledik. Özel hayatında olanlarla ilgili yardım alan Bahar, Evren'le yaşadığı ilişki yüzünden kendisini suçlu hissetmişti. Terapide konuşulanları bir psikolog perspektifinden değerlendirmesini merak edenler için Psikolog Ecem Güldalı yaptığı paylaşımla bazı değerlendirmelerde bulundu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümü izleyenler için oldukça çarpıcıydı. Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar'ın doktoru eski rol arkadaşı Emre Karayel olmuştu.
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Psikiyatr Tolga diziye girdiği ilk günden bu yana seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Son bölümde de Bahar ile bir terapi gerçekleştirdiler.
Bahar, Timur'dan boşandıktan sonra Evren'le yaşadığı ilişkiden dolayı kendini suçlu hissettiğini fark ederek doktoruna danıştı.
Doktor Tolga, Bahar'ın çocukluğuna giderek bu suçluluk hissinin kaynağını buldu. Aslında sorun Timur değildi, Bahar'ın babasıydı.
Bahar çocukluğunda da diken üstünde yaşadığını ve babasının memnuniyetsiz bir adam olduğundan bahsetti.
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Terapi ile birlikte ortaya çıkanlar Bahar'da ve izleyenlerde tokat hissi yarattı. Çünkü Bahar, annesi gibi fedakar ve babası sorun çıkarmasın diye her şeyi idare etmeye çalışan bir yetişkin olmuştu.
Psikolog Ecem Güldalı yaptığı paylaşımla bu terapi sahnesi ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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