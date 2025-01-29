Bir Kadın Nasıl Çiçek Açar? Bahar Timur'dan Boşanıp Evren'le Aşk Yaşamaya Başladıktan Sonra Nasıl Değişti?

Bahar dizisi ilk sezonundan bu yana hem ekranda hem de yüzümüzde çiçek açtırdı. Uzun zamandır izlemediğimiz türden komedi hikayesine doyduk. Dizi her ne kadar mizahi yönü ile dikkat çekse de arka planda dram da çok iyi işleniyor. Özellikle başrol oyuncusu Demet Evgar'ın performansı ve dizinin senaryosu sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Bildiğiniz üzere dizide Bahar, sevilmediği ve psikolojik şiddete uğradığı Timur'la evliliğini sancılı bir şekilde bitirdi. Hayatına Evren girdi. Bahar ilk kez değer gördüğü bir ilişki yaşıyor ve biz de onun nasıl çiçek açtığına tanıklık ediyoruz. Bahar'ın hikayesi üzerinden gelin, bir kadının sağlıklı bir ilişkide nasıl değiştiğine bakalım. Bakın, Bahar Tümör'den kurtulduktan sonra nasıl değişti?