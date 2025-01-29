Kızılcık Şerbeti’nde Parlayan Sıla Türkoğlu’nun Kanal 7’deki İlk Hali Görenleri Şaşırtıyor!
Kızılcık Şerbeti’nde Parlayan Sıla Türkoğlu’nun Kanal 7’deki İlk Hali Görenleri Şaşırtıyor!
Biz onu Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteri ile tanıdık ancak Sıla Türkoğlu'nun oynadığı ilk dizi Şerbo değil. Kendisini Kanal 7'nin günlük dizisinde Seher karakterine hayat vermişti. 2020 yılında çekilen dizide Türkoğlu'na şimdilerde Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan eşlik etmişti. Başarılı oyuncunun Emanet dizisindeki hali görenleri şaşırtıyor.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, güçlü oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Peki, bu başarılı oyuncunun kariyerinin ilk adımlarını nerede attığını biliyor muydunuz?
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Kanal 7’nin günlük dizilerinden birinde rol alan Türkoğlu, o dönemde bambaşka bir karakterle izleyicinin karşısındaydı.
Oyunculuğuyla dikkat çekmesine rağmen, şimdiki imajı ve performansıyla karşılaştırıldığında değişimi göz kamaştırıyor.
İlk dizisi olan Emanet'teki halleriyle Kızılcık Şerbeti’ndeki güçlü duruşu arasındaki farkı görünce şaşıracaksınız!
2020 yılında çekilen dizide Türkoğlu, Seher karakterine hayat vermişti.
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Türkoğlu'na şimdilerde Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan eşlik etmişti.
Kanal 7’nin son yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Emanet dizisinde, zengin ve karizmatik iş adamı Yaman Kırımlı ile mütevazı bir hayat süren Seher Kerimoğlu ana karakterlerdi.
Yaman ve Seher'i bir araya getiren ise ailesini kaybeden ve hiçbir yakını olmayan yeğenleri Yusuf'tu. Dizi adını buradan almıştı.
Seher, 417. bölümde hayatını kaybetti. Ardından Sıla Türkoğlu da diziden ayrıldı.
Siz güzel oyuncuyu Emanet dizisinde izlemiş miydiniz? Değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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