Kızılcık Şerbeti’nde Parlayan Sıla Türkoğlu’nun Kanal 7’deki İlk Hali Görenleri Şaşırtıyor!

Biz onu Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteri ile tanıdık ancak Sıla Türkoğlu'nun oynadığı ilk dizi Şerbo değil. Kendisini Kanal 7'nin günlük dizisinde Seher karakterine hayat vermişti. 2020 yılında çekilen dizide Türkoğlu'na şimdilerde Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan eşlik etmişti. Başarılı oyuncunun Emanet dizisindeki hali görenleri şaşırtıyor.