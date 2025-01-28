Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan Rakip Dizinin Takipçisi Çıktı!

Ekranların en sevilen dizileri reytinglerde yarışıyor. Ancak bu rekabet zaman zaman oyunculardan gelen itiraflarla samimi gündemlere neden olabiliyor. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Apo’ya hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, hayranlarını şaşırtacak bir açıklamada bulundu. Şerbo Cuma günleri reytinglerde herkesi sollarken Apo'muz Pazartesi akşamları kıyaslandıkları diziyi takip ediyormuş.