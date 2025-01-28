Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan Rakip Dizinin Takipçisi Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan Rakip Dizinin Takipçisi Çıktı!
Ekranların en sevilen dizileri reytinglerde yarışıyor. Ancak bu rekabet zaman zaman oyunculardan gelen itiraflarla samimi gündemlere neden olabiliyor. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Apo’ya hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, hayranlarını şaşırtacak bir açıklamada bulundu. Şerbo Cuma günleri reytinglerde herkesi sollarken Apo'muz Pazartesi akşamları kıyaslandıkları diziyi takip ediyormuş.
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Sezonun en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Apo’ya hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, hayranlarını şaşırtacak bir açıklamada bulundu.
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Son dönemde reytinglerde yarıştıkları rakip dizinin sıkı takipçisi olduğunu söyledi. Her ne kadar rekabet ettiklerini düşünsekte oyuncuların bu tip itirafları hayranlarını gülümsetiyor. Hele ki iki diziyi de sevenler varsa...
Empati programına Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ı konuk alan Taylan, samimi itirafını Kızıl Goncalar için yaptı.
“Harika iş Kızıl Goncalar, ben seyrediyorum.” diyen Taylan, "Ben elimden geldiğince sizin işinizi takip ediyorum çünkü oyunculuklar oldukça başarılı." dedi.
Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği iki dizi birbirine benzer temalar işlese de çok farklı işler ancak ortak takipçileri bol. Bu nedenle Taylan'ın bu açıklaması iki diziyi de takip edenleri mutlu etmiş olabilir.
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Hatta son olarak Kızılcık Şerbeti'nden beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar dizisine geçmişti, biliyorsunuz. Siz iki dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
İşte o açıklama...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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