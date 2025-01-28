Survivor'daki Kavgada Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çeken Sözlerin Küfür İçerdiği İddia Edildi!

Survivor 2025 her yeni bölümde başka bir kaos ile izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Adilhan'ın çenesini sıkan Almeda, Acun Ilıcalı'dan ceza almıştı. Biz bundan sonra artık sular durulur, diye beklerken Almeda'dan bir çıkış daha geldi. Dilşah ile kavga eden Almeda'nın ağzından küfürlü sözler çıktığı iddia edildi.