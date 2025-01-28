Survivor'daki Kavgada Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çeken Sözlerin Küfür İçerdiği İddia Edildi!
Survivor'daki Kavgada Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çeken Sözlerin Küfür İçerdiği İddia Edildi!
Survivor 2025 her yeni bölümde başka bir kaos ile izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Adilhan'ın çenesini sıkan Almeda, Acun Ilıcalı'dan ceza almıştı. Biz bundan sonra artık sular durulur, diye beklerken Almeda'dan bir çıkış daha geldi. Dilşah ile kavga eden Almeda'nın ağzından küfürlü sözler çıktığı iddia edildi.
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Survivor 2025 yeni bölümleri ile tv8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmada rekabetin yanı sıra yarışmacılar arasında kavga da eksik olmuyor.
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Geçtiğimiz bölümlerde yaşadığı gerilim nedeniyle Acun Ilıcalı'dan ödül cezası alan Almeda durulmadı. Bu kez de Dilşah ile kavgası gündem oldu.
Fragmanda Dilşah'a ailesinin olmamasıyla ilgili kötü sözler söylediği duyulan Almeda, Acun Ilıcalı'dan yine tepki aldı.
Dikkatli izleyiciler Almeda'nın sansürlenen sözlerini dudak okuyarak anladılar. Almeda'nın Dilşah'a küfür içerikli bir laf ettiği iddia edildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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