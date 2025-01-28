Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'daki Kavgada Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çeken Sözlerin Küfür İçerdiği İddia Edildi!

Survivor'daki Kavgada Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çeken Sözlerin Küfür İçerdiği İddia Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.01.2025 - 12:44

Survivor 2025 her yeni bölümde başka bir kaos ile izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Adilhan'ın çenesini sıkan Almeda, Acun Ilıcalı'dan ceza almıştı. Biz bundan sonra artık sular durulur, diye beklerken Almeda'dan bir çıkış daha geldi. Dilşah ile kavga eden Almeda'nın ağzından küfürlü sözler çıktığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025 yeni bölümleri ile tv8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmada rekabetin yanı sıra yarışmacılar arasında kavga da eksik olmuyor.

Survivor 2025 yeni bölümleri ile tv8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yarışmada rekabetin yanı sıra yarışmacılar arasında kavga da eksik olmuyor.

Geçtiğimiz bölümlerde yaşadığı gerilim nedeniyle Acun Ilıcalı'dan ödül cezası alan Almeda durulmadı. Bu kez de Dilşah ile kavgası gündem oldu.

Geçtiğimiz bölümlerde yaşadığı gerilim nedeniyle Acun Ilıcalı'dan ödül cezası alan Almeda durulmadı. Bu kez de Dilşah ile kavgası gündem oldu.

Fragmanda Dilşah'a ailesinin olmamasıyla ilgili kötü sözler söylediği duyulan Almeda, Acun Ilıcalı'dan yine tepki aldı.

Fragmanda Dilşah'a ailesinin olmamasıyla ilgili kötü sözler söylediği duyulan Almeda, Acun Ilıcalı'dan yine tepki aldı.

Dikkatli izleyiciler Almeda'nın sansürlenen sözlerini dudak okuyarak anladılar. Almeda'nın Dilşah'a küfür içerikli bir laf ettiği iddia edildi.

Dikkatli izleyiciler Almeda'nın sansürlenen sözlerini dudak okuyarak anladılar. Almeda'nın Dilşah'a küfür içerikli bir laf ettiği iddia edildi.

O anları değerlendirmeniz için aşağıya bırakıyoruz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlara gelen yorumlar...

İşte o anlara gelen yorumlar...
x.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın