Esra Erol'da Kendini Kefenleyen Kadının Anlattıkları Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız!
Esra Erol'da Kendini Kefenleyen Kadının Anlattıkları Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız!
Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu. Eski sevgilisinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyen Nilüfer Hanım, kendini neden kefenlediğini açıkladı. Yayına mağdur taraf olarak katılan kadının kefenli fotoğrafı izleyenleri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'dan yardım isteyen Nilüfer Hanım, eski erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldığını söylemişti.
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Nilüfer Hanım "Öldürülmek istemiyorum." diyerek eski erkek arkadaşı olan, Ahmet Aytaç Avcu'dan kurtulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi.
Elektronik kelepçe taşıyan Nilüfer Hanım'ın yaşadıkları önce herkesi çok üzmüştü. "Kaç kez uzaklaştırma aldım, uymadı. Başıma bir şey gelirse ekiplerin haberi olsun, diye elektronik kelepçe taşıyorum. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarıma özel görüntülerimi gönderiyor." demişti.
Tüm bunların ardından yayına bağlanan iddiaların odağındaki eski sevgili Ahmet Aytaç, Esra Erol'a "Beni konuşturmuyorsunuz." diyerek sert çıkmış ve iddiaları reddetmişti.
Bir sonraki yayında ise Esra Erol, Nilüfer'in kefenli fotoğrafını ekrana verdi. Nilüfer kendini kefenlediğini kabul etti ve o görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.
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Ünlü sunucu Nilüfer'e "Neden böyle bir şey yaptın?" dediğindeyse Nilüfer, "Ahmet'e gönderdim. Artık beni öldü sansın da uğraşmasın." diye demişti.
Fakat devam eden yayınlarda Nilüfer'in ablasının bu fotoğrafı iddiaların odağındaki eski sevgiliye attığı ortaya çıktı. Abla "Ahmet'i eve getirmek için böyle bir şey yaptık." dedi. Açıklamalara göre uzaklaştırma kararı olan Ahmet'i eve getirip ceza aldırmak istemişlerdi.
Nilüfer "Kurtulmak için artık bu yola bile başvurdum." derken. Esra Erol ve avukat Hülya Hanım, bunu onaylamadı. "Sana zarar vereceğinden korktuğun birini neden eve çağırırsın ki!" dediler.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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