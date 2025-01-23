Esra Erol'da Kendini Kefenleyen Kadının Anlattıkları Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız!

Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu. Eski sevgilisinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyen Nilüfer Hanım, kendini neden kefenlediğini açıkladı. Yayına mağdur taraf olarak katılan kadının kefenli fotoğrafı izleyenleri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.