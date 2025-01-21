Bir Dönem Oyunculuk Yapan Esra Erol'un Sunuculuğa Neden Yöneldiğini Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Bir Dönem Oyunculuk Yapan Esra Erol'un Sunuculuğa Neden Yöneldiğini Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Başarılı sunuculuğu ile tanıdığımız Esra Erol, yıllardır yaptığı programlarla evlerimize konuk oluyor. Daha önce evlilik programları sunan Erol, tam 10 yıldır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ile karşımıza çıkıyor. Ancak Erol'un ekran kariyeri bundan çok daha uzun, gençlik döneminde birçok dizide rol alan Erol aslında oyuncuydu. Peki, neden sunuculuğa geçti? Kendisinin oyunculuktan sunuculuğa neden geçtiğini anlattığı anlar yeniden gündem oldu.
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Biz Esra Erol'u başarılı sunuculuğu ile tanıyoruz ancak Erol'un kariyeri oyunculuk ile başladı. Cennet Mahallesi ve Kalp Gözü gibi dizilerde rol alan Erol, oyunculuğu ile de dikkat çekti.
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Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümünde, Ferhat ve Sultan'ın kaldıkları otelde çalışan bir hayat kadınını oynamıştı. Bu rolü ile oldukça ses getirmişti.
Kanal 7'de yayınlanan Kalp Gözü dizisinde ise kendisini kocasını aldatan 'Aysel' karakteriyle izlemiştik.
Kariyer yolculuğu oyunculuktan sunuculuğa evrilen Erol, önce evlilik programları sunmaya başladı ancak tam 10 yıldır karşımıza Esra Erol'da programı ile çıkıyor.
Öyle ki ünlü sunucu reytinglerde zirveyi de hiç bırakmıyor. Başarılı sunucunun katıldığı Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programında yaptığı kariyer açıklaması yeniden gündem oldu.
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Aslında Erol, oyunculuk yapmaktan pek de mutlu değilmiş. O dönem gençlik yıllarında hayatını idame ettirmek için bu işe girmiş.
"Elektriğimi, suyumu ödemek için oyunculuk yaptım." diyen Erol, "Ben oyunculukta çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Yorumlar iyiydi ama ben mutlu değildim. Sadece yaptım." dedi.
"Benim hep hedefim iyi bir sunucu olmaktı." diyen Erol, şu anda işini severek yaptığından bahsetti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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