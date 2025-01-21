Bir Dönem Oyunculuk Yapan Esra Erol'un Sunuculuğa Neden Yöneldiğini Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Başarılı sunuculuğu ile tanıdığımız Esra Erol, yıllardır yaptığı programlarla evlerimize konuk oluyor. Daha önce evlilik programları sunan Erol, tam 10 yıldır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ile karşımıza çıkıyor. Ancak Erol'un ekran kariyeri bundan çok daha uzun, gençlik döneminde birçok dizide rol alan Erol aslında oyuncuydu. Peki, neden sunuculuğa geçti? Kendisinin oyunculuktan sunuculuğa neden geçtiğini anlattığı anlar yeniden gündem oldu.