Müge Anlı’da Akılalmaz Cinayet Zinciri: Baş Şüphelinin Gözaltı Haberi Alkışlarla Karşılandı!

Müge Anlı'da çözülen Nezaket Uyur cinayetinin ardından cinayetler zinciri açığa çıktı. Önce en az 6 kişinin öldürüldüğü konuşuluyordu ancak gün gün Müge Anlı'da aktarılanlara göre belki de daha fazla kişi Önel kardeşler tarafından öldürüldü iddiası gündeme geldi. Bugün Müge Anlı, öldürülen kadınlardan biri ile ilgili cinayetlerde baş şüpheli olan kişinin gözaltına alındığı haberi ile yayını açtı. Günlerdir adalet bekleyen izleyiciler bu haberi alkışlarla karşıladı.