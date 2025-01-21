Müge Anlı’da Akılalmaz Cinayet Zinciri: Baş Şüphelinin Gözaltı Haberi Alkışlarla Karşılandı!
Müge Anlı’da Akılalmaz Cinayet Zinciri: Baş Şüphelinin Gözaltı Haberi Alkışlarla Karşılandı!
Müge Anlı'da çözülen Nezaket Uyur cinayetinin ardından cinayetler zinciri açığa çıktı. Önce en az 6 kişinin öldürüldüğü konuşuluyordu ancak gün gün Müge Anlı'da aktarılanlara göre belki de daha fazla kişi Önel kardeşler tarafından öldürüldü iddiası gündeme geldi. Bugün Müge Anlı, öldürülen kadınlardan biri ile ilgili cinayetlerde baş şüpheli olan kişinin gözaltına alındığı haberi ile yayını açtı. Günlerdir adalet bekleyen izleyiciler bu haberi alkışlarla karşıladı.
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Müge Anlı'da çözülen Nezaket Uyur cinayetinin ardından cinayetler zinciri açığa çıktı. Programda Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın da öldürüldüğü iddiası gündeme geldi. Müge Anlı, Zekiye Aydın'ın yıllardır kimlik hareketi olmadığını açıkladı.
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Bu kadınları öldüren kişilerin ise Sabri, Nihat ve Adil Önel olabileceği iddiası üzerinde duruluyordu. Üstelik Adil Önel, öldüğünden şüphelenilen Zekiye Aydın'ın mallarını ele geçirmişti. Evlerini kiraya vermiş ve para kazanıyordu.
Suçlamayı reddeden Adil Önel ile ilgili geçtiğimiz hafta Sabri Önel, itirafında "Beni azmettirdi." demişti.
Sabri Önel'in itirafının ardından Zekiye Aydın'ın yeğeni olan Adil Önel de gözaltına alındı. Stüdyoda adalet bekleyen izleyiciler haberi alkışlarla karşıladı. Kardeşleri Nezaket Kışı'nın da Adil tarafından öldürüldüğünden şüphelenilen ailesi gözyaşlarını tutamadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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