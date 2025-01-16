"Tayyip Erdoğan'ın Hakkını Yiyemem!": Müge Anlı Hala Okuma Yazma Bilmeyenleri Görünce Çıldırdığını Söyledi!
"Tayyip Erdoğan'ın Hakkını Yiyemem!": Müge Anlı Hala Okuma Yazma Bilmeyenleri Görünce Çıldırdığını Söyledi!
Müge Anlı bugünkü yayınını cinayet itirafı ile açtı. Son günlerde hepimizi dumur eden Nezaket Uyur cinayetinde, en az 6 kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Aralarında öldürüldüğü iddia edilen hala Zekiye'yi, Sabri öldürdüğünü itiraf etti. Konu ile ilgili eşi Nazmiye konuştu. Çocuklarını korkudan okula göndermediğini söyleyince Müge Anlı, çok sinirlendi. 2018 yılında başlattığı okuma yazma seferberliğini gündeme getirerek, 'Avrupa'da bizim gibi yapılamazdı. Tayyip Erdoğan'ın hakkını yiyemem.' diye konuştu.
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Müge Anlı bugünkü yayınını cinayet itirafı ile açtı. Nezaket Uyur cinayeti ile birlikte açığa çıkan cinayetlerden bir tanesi daha aydınlandı.
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18 yıl önce öldürülen Zekiye Aydın'ı, Sabri Önel öldürdüğünü itiraf etti. Stüdyo konuğu olan eşi Nazmiye ise çocuklarını korkudan okula göndermediklerini söyleyince Müge Anlı çok sinirlendi.
Biri 13, diğeri 8 ve 5 yaşında olan 3 çocuğun da eğitim görmemesi izleyenlerin de tepkisini çekti. Müge Anlı, hala karşısına okuma yazma bilmeyen konukların gelmesine isyan etti.
2018 yılında başlattığı okuma yazma seferbirliği hakkında konuşan Anlı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın burada hakkını yiyemem. Yapalım, dedim. Televizyonda anons ettim, dedim. Zaten siz başlatmışsınız, dedi ve tüm desteğini verdi." dedi.
1 milyon 800 bin kişinin katıldığı okuma yazma seferberliği için "Avrupa'da, Amerika'da bu iş bizim yaptığımız gibi yapılamazdı." diyen Anlı, "Hala daha okuma yazma bilmiyorum, diyor. Kendimi atasım geliyor." diye isyan etti.
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"Çocuklarınızı okutmuyorsunuz sonra bana kocaya kaçtı, diye geliyorsunuz!" diyen Anlı, "Senin çocukların da böyle olacak Nazmiye." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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