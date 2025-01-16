"Tayyip Erdoğan'ın Hakkını Yiyemem!": Müge Anlı Hala Okuma Yazma Bilmeyenleri Görünce Çıldırdığını Söyledi!

Müge Anlı bugünkü yayınını cinayet itirafı ile açtı. Son günlerde hepimizi dumur eden Nezaket Uyur cinayetinde, en az 6 kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Aralarında öldürüldüğü iddia edilen hala Zekiye'yi, Sabri öldürdüğünü itiraf etti. Konu ile ilgili eşi Nazmiye konuştu. Çocuklarını korkudan okula göndermediğini söyleyince Müge Anlı, çok sinirlendi. 2018 yılında başlattığı okuma yazma seferberliğini gündeme getirerek, 'Avrupa'da bizim gibi yapılamazdı. Tayyip Erdoğan'ın hakkını yiyemem.' diye konuştu.