Esra Erol, Fatih Aydın ile İlgili Yayılan Yalan Haberlere Tepki Gösterdi: "Bulunduğunda Ben Anons Edeceğim!"

Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi. Savcılık kayıp Fatih Aydın ile ilgili soruşturma başlattı. Esra Erol, Ekim ayından bu yana aradığı 22 yaşındaki genç ile ilgili canlı yayında herkesi uyardı. Hafta sonu Fatih Aydın ile ilgili yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirten Erol, 'Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim.' diyerek tepki gösterdi.