Esra Erol, Fatih Aydın ile İlgili Yayılan Yalan Haberlere Tepki Gösterdi: "Bulunduğunda Ben Anons Edeceğim!"
Esra Erol, Fatih Aydın ile İlgili Yayılan Yalan Haberlere Tepki Gösterdi: "Bulunduğunda Ben Anons Edeceğim!"
Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi. Savcılık kayıp Fatih Aydın ile ilgili soruşturma başlattı. Esra Erol, Ekim ayından bu yana aradığı 22 yaşındaki genç ile ilgili canlı yayında herkesi uyardı. Hafta sonu Fatih Aydın ile ilgili yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirten Erol, 'Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim.' diyerek tepki gösterdi.
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Esra Erol'da aranan Fatih Aydın tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Esra Erol'un yayına ilk kez anne Rabia çıkmştı.
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Ekim ayından bu yana ünlü sunucu tüm gayretlerine rağmen 22 yaşındaki genç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamadı. Ancak anne Rabia ile ilgili ortaya çıkanlar izleyenlerde şüphe uyandırdı.
Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi ve savcılık Fatih'in bulunması için harekete geçti. Soruşturma başlatılan konu güvenlik birimlerince ele alındı.
Esra Erol, Fatih ile ilgili hafta sonu sosyal medyada dolaşan haberler hakkında dünkü yayınında konuştu.
Herkesin gözü kulağı genç adamdayken sosyal medyada Fatih'in bulunduğuna dair haberler yayılmaya başladı.
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Esra Erol bu haberler konusunda vatandaşları kandıranlara tepki gösterdi: "Fatih ile ilgili 'Bulundu', 'Rusya'ya kaçmış' gibi haberler dolaşıyor. Bu haberler asılsızdır. Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim." dedi.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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