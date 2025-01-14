onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol, Fatih Aydın ile İlgili Yayılan Yalan Haberlere Tepki Gösterdi: "Bulunduğunda Ben Anons Edeceğim!"

Esra Erol, Fatih Aydın ile İlgili Yayılan Yalan Haberlere Tepki Gösterdi: "Bulunduğunda Ben Anons Edeceğim!"

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.01.2025 - 16:14

Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi. Savcılık kayıp Fatih Aydın ile ilgili soruşturma başlattı. Esra Erol, Ekim ayından bu yana aradığı 22 yaşındaki genç ile ilgili canlı yayında herkesi uyardı. Hafta sonu Fatih Aydın ile ilgili yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirten Erol, 'Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim.' diyerek tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Esra Erol'un yayına ilk kez anne Rabia çıkmştı.

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Esra Erol'un yayına ilk kez anne Rabia çıkmştı.

Ekim ayından bu yana ünlü sunucu tüm gayretlerine rağmen 22 yaşındaki genç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamadı. Ancak anne Rabia ile ilgili ortaya çıkanlar izleyenlerde şüphe uyandırdı.

Ekim ayından bu yana ünlü sunucu tüm gayretlerine rağmen 22 yaşındaki genç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamadı. Ancak anne Rabia ile ilgili ortaya çıkanlar izleyenlerde şüphe uyandırdı.

Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi ve savcılık Fatih'in bulunması için harekete geçti. Soruşturma başlatılan konu güvenlik birimlerince ele alındı.

Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi ve savcılık Fatih'in bulunması için harekete geçti. Soruşturma başlatılan konu güvenlik birimlerince ele alındı.

Esra Erol, Fatih ile ilgili hafta sonu sosyal medyada dolaşan haberler hakkında dünkü yayınında konuştu.

Esra Erol, Fatih ile ilgili hafta sonu sosyal medyada dolaşan haberler hakkında dünkü yayınında konuştu.

Herkesin gözü kulağı genç adamdayken sosyal medyada Fatih'in bulunduğuna dair haberler yayılmaya başladı.

Herkesin gözü kulağı genç adamdayken sosyal medyada Fatih'in bulunduğuna dair haberler yayılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol bu haberler konusunda vatandaşları kandıranlara tepki gösterdi: "Fatih ile ilgili 'Bulundu', 'Rusya'ya kaçmış' gibi haberler dolaşıyor. Bu haberler asılsızdır. Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim." dedi.

Esra Erol bu haberler konusunda vatandaşları kandıranlara tepki gösterdi: "Fatih ile ilgili 'Bulundu', 'Rusya'ya kaçmış' gibi haberler dolaşıyor. Bu haberler asılsızdır. Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim." dedi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın