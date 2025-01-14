Her Gün Yayına Çıktığı için Eleştirilen Habibe, Müge Anlı'daki Konuşması ile Yürekleri Titretti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir korkunç bir cinayet sarmalı işleniyor. Önce Nezaket Uyur, sonra Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenleri araştırılmaya başladı. Cinayetlere tanık olan Sabri, yayında kadınların gömüldükleri yerleri gösterdi. Ardından gözaltına alınmıştı. Bu sırada birbirine bağlantılı olan cinayetlerle ilgili her gün bıkmadan yayına çıkan Habibe'nin isyanı kalpleri titretti.