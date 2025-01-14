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Her Gün Yayına Çıktığı için Eleştirilen Habibe, Müge Anlı'daki Konuşması ile Yürekleri Titretti!

Her Gün Yayına Çıktığı için Eleştirilen Habibe, Müge Anlı'daki Konuşması ile Yürekleri Titretti!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.01.2025 - 11:01

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir korkunç bir cinayet sarmalı işleniyor. Önce Nezaket Uyur, sonra Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenleri araştırılmaya başladı. Cinayetlere tanık olan Sabri, yayında kadınların gömüldükleri yerleri gösterdi. Ardından gözaltına alınmıştı. Bu sırada birbirine bağlantılı olan cinayetlerle ilgili her gün bıkmadan yayına çıkan Habibe'nin isyanı kalpleri titretti.

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Müge Anlı'da bir süredir korkunç cinayetler konuşuluyor. Önce annesini aramak için gelen Habibe, annesinin cinayeti ile birlikte başka bir kadının daha öldürüldüğünü duydu.

Müge Anlı'da bir süredir korkunç cinayetler konuşuluyor. Önce annesini aramak için gelen Habibe, annesinin cinayeti ile birlikte başka bir kadının daha öldürüldüğünü duydu.

Zincirleme cinayetler bununla da sınırlı kalmadı. Habibe'nin annesi Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Zincirleme cinayetler bununla da sınırlı kalmadı. Habibe'nin annesi Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Yetmedi, halaları olduğu bilinen Zekiye Aydın'ın da ölümü ortaya çıktı. Kadının mallarını ise cinayette adı geçen yeğenlerine geçtiği anlaşıldı.

Yetmedi, halaları olduğu bilinen Zekiye Aydın'ın da ölümü ortaya çıktı. Kadının mallarını ise cinayette adı geçen yeğenlerine geçtiği anlaşıldı.

Zekiye Aydın'ın üvey oğlu ve onun gerçek ailesinin de bu mallar için öldürüldüğü düşünülüyor. Ayrıca Makbule Önel'in de bu cinayetlerle ilişkili olarak ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Zekiye Aydın'ın üvey oğlu ve onun gerçek ailesinin de bu mallar için öldürüldüğü düşünülüyor. Ayrıca Makbule Önel'in de bu cinayetlerle ilişkili olarak ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Bu sırada kendi annelerinin cinayeti ortaya çıkan Habibe'ye sosyal medyadan "Hala neden programa katılıyorsun?" eleştirileri geldi.

Bu sırada kendi annelerinin cinayeti ortaya çıkan Habibe'ye sosyal medyadan "Hala neden programa katılıyorsun?" eleştirileri geldi.
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Habibe her gün yayına çıkmasının sebebini yayında isyan ederek dile getirdi. Müge Anlı'ya "Bana annemin kemiklerini getirirseniz sizin kapınıza köle olurum!" demesi yürekleri titretti.

Habibe her gün yayına çıkmasının sebebini yayında isyan ederek dile getirdi. Müge Anlı'ya "Bana annemin kemiklerini getirirseniz sizin kapınıza köle olurum!" demesi yürekleri titretti.

Müge Anlı'nın da gözleri doldu, "Sen benim başımın tacısın." diye konuştu. Habibe, diğer cinayetlerin aydınlatılması için ve kendi annesi için stüdyoya gelmeye devam edeceğini söyledi ve cinayet şüphelisi Adil Önel'e seslendi.

Müge Anlı'nın da gözleri doldu, "Sen benim başımın tacısın." diye konuştu. Habibe, diğer cinayetlerin aydınlatılması için ve kendi annesi için stüdyoya gelmeye devam edeceğini söyledi ve cinayet şüphelisi Adil Önel'e seslendi.

"Sen de stüdyoya gel, öldürdüğün kadınların gözlerine nasıl baktıysan benim de gözlerime bakarak konuş!" diye seslendi.

"Sen de stüdyoya gel, öldürdüğün kadınların gözlerine nasıl baktıysan benim de gözlerime bakarak konuş!" diye seslendi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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