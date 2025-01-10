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Canlı Yayında Müge Anlı'ya Cinayet İtirafı Geldi: "Cenazelerin Yerini Biliyorum!"

Canlı Yayında Müge Anlı'ya Cinayet İtirafı Geldi: "Cenazelerin Yerini Biliyorum!"

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 13:20

Müge Anlı'da araştırılan Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın cinayetleri ile ilgili itiraf geldi. Cinayet sarmalının kilit ismi reklam arasında Müge Anlı'ya açıklamada bulundu. Stüdyodaki Sabri, ''Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim'' dedi.

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Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olay herkesi dumur etti. Filmlere konu olacak cinayet sarmalında her şeyi bildiği iddia edilen Sabri konuştu.

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olay herkesi dumur etti. Filmlere konu olacak cinayet sarmalında her şeyi bildiği iddia edilen Sabri konuştu.

Reklam arasında Müge Anlı ile özel konuşan Sabri, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın kaybının cinayet olduğunu itiraf etti.

Reklam arasında Müge Anlı ile özel konuşan Sabri, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın kaybının cinayet olduğunu itiraf etti.

Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söyleyen Sabri, cenazelerin yerini gösterebilirim, dedi. Ancak iki cenazeden birinin hangi Nezaket olduğunu bilmiyorum, diye belirtti.

Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söyleyen Sabri, cenazelerin yerini gösterebilirim, dedi. Ancak iki cenazeden birinin hangi Nezaket olduğunu bilmiyorum, diye belirtti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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