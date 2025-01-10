Canlı Yayında Müge Anlı'ya Cinayet İtirafı Geldi: "Cenazelerin Yerini Biliyorum!"

Müge Anlı'da araştırılan Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın cinayetleri ile ilgili itiraf geldi. Cinayet sarmalının kilit ismi reklam arasında Müge Anlı'ya açıklamada bulundu. Stüdyodaki Sabri, ''Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim'' dedi.