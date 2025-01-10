Canlı Yayında Müge Anlı'ya Cinayet İtirafı Geldi: "Cenazelerin Yerini Biliyorum!"
Canlı Yayında Müge Anlı'ya Cinayet İtirafı Geldi: "Cenazelerin Yerini Biliyorum!"
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Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olay herkesi dumur etti. Filmlere konu olacak cinayet sarmalında her şeyi bildiği iddia edilen Sabri konuştu.
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Reklam arasında Müge Anlı ile özel konuşan Sabri, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın kaybının cinayet olduğunu itiraf etti.
Nezaket Uyur'u öldüren Hüseyin'in aynı şekilde Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü söyleyen Sabri, cenazelerin yerini gösterebilirim, dedi. Ancak iki cenazeden birinin hangi Nezaket olduğunu bilmiyorum, diye belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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