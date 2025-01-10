Açık Çağrı Yaptı: Ünlü Sunucu Esra Erol Yeni Bir Platform Kurduğunu Açıkladı!
Açık Çağrı Yaptı: Ünlü Sunucu Esra Erol Yeni Bir Platform Kurduğunu Açıkladı!
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ATV ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programında sayısız kaybı aydınlatan Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı.
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Yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arayan Esra Erol, bu olayın da etkisinde kaldığının altını çizerek "Çocuklar Kaybolmasın" platformu kurmak istediğini dile getirmişti.
Dünkü yayınında Erol, "Eğer aile içerisinde şiddet, istismar ve ilgisizlik varsa yanlış yola girmek çok kolay. Çocuklar böyle maddeye alışıyor. Ya da evden kaçıyor. Sizi kaybetmek istemediğimiz için bu platformu kuruyorum." dedi.
Bu nedenle canlı yayında psikiyatr ve psikologlara seslenen Erol, "Sizlerden ücretsiz bir kota isteyeceğim. Bize destek olursanız kurduğumuz platformda çocuklarını kurtarmak isteyenlere ya da kurtulmak isteyen çocuklara yardım edebiliriz." dedi.
"Bana yazabilirsiniz. Gelin birlikte yürüyelim." diyen Esra Erol, platform açıldığında yayınlarında duyuracak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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