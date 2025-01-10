onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Açık Çağrı Yaptı: Ünlü Sunucu Esra Erol Yeni Bir Platform Kurduğunu Açıkladı!

Açık Çağrı Yaptı: Ünlü Sunucu Esra Erol Yeni Bir Platform Kurduğunu Açıkladı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 09:23

ATV ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla evlerimize konuk olan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı. Programında kayıpları araştıran, küsleri barıştıran ve zaman zaman cinayetleri aydınlatan Erol, canlı yayında açık çağrıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programında sayısız kaybı aydınlatan Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı.

ATV ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programında sayısız kaybı aydınlatan Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı.

Yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arayan Esra Erol, bu olayın da etkisinde kaldığının altını çizerek "Çocuklar Kaybolmasın" platformu kurmak istediğini dile getirmişti.

Yayınlarında 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arayan Esra Erol, bu olayın da etkisinde kaldığının altını çizerek "Çocuklar Kaybolmasın" platformu kurmak istediğini dile getirmişti.

Dünkü yayınında Erol, "Eğer aile içerisinde şiddet, istismar ve ilgisizlik varsa yanlış yola girmek çok kolay. Çocuklar böyle maddeye alışıyor. Ya da evden kaçıyor. Sizi kaybetmek istemediğimiz için bu platformu kuruyorum." dedi.

Dünkü yayınında Erol, "Eğer aile içerisinde şiddet, istismar ve ilgisizlik varsa yanlış yola girmek çok kolay. Çocuklar böyle maddeye alışıyor. Ya da evden kaçıyor. Sizi kaybetmek istemediğimiz için bu platformu kuruyorum." dedi.

Bu nedenle canlı yayında psikiyatr ve psikologlara seslenen Erol, "Sizlerden ücretsiz bir kota isteyeceğim. Bize destek olursanız kurduğumuz platformda çocuklarını kurtarmak isteyenlere ya da kurtulmak isteyen çocuklara yardım edebiliriz." dedi.

Bu nedenle canlı yayında psikiyatr ve psikologlara seslenen Erol, "Sizlerden ücretsiz bir kota isteyeceğim. Bize destek olursanız kurduğumuz platformda çocuklarını kurtarmak isteyenlere ya da kurtulmak isteyen çocuklara yardım edebiliriz." dedi.

"Bana yazabilirsiniz. Gelin birlikte yürüyelim." diyen Esra Erol, platform açıldığında yayınlarında duyuracak.

"Bana yazabilirsiniz. Gelin birlikte yürüyelim." diyen Esra Erol, platform açıldığında yayınlarında duyuracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın