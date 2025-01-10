Açık Çağrı Yaptı: Ünlü Sunucu Esra Erol Yeni Bir Platform Kurduğunu Açıkladı!

ATV ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla evlerimize konuk olan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı. Programında kayıpları araştıran, küsleri barıştıran ve zaman zaman cinayetleri aydınlatan Erol, canlı yayında açık çağrıda bulundu.