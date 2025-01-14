Arif Verimli de Televizyonda Tekelleşme Tartışmasına Dahil Oldu: "Bazı Kanallara Asla Çıkmam!"

Müge Anlı'nın programından tanıdığımız ünlü psikiyatr Arif Verimli de dizi sektöründe gündeme gelen tekelleşme tartışmalarına dahil oldu. Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda televizyonda da aynı durumun olduğunu belirtti. Hatta bu yüzden bazı sunucuların hakkının yendiğini belirtti. Verimli, sözlerini 'Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var.' diye bitirdi.