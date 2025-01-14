Arif Verimli de Televizyonda Tekelleşme Tartışmasına Dahil Oldu: "Bazı Kanallara Asla Çıkmam!"
Arif Verimli de Televizyonda Tekelleşme Tartışmasına Dahil Oldu: "Bazı Kanallara Asla Çıkmam!"
Kaynak: https://x.com/arifverimli/status/1879...
Müge Anlı'nın programından tanıdığımız ünlü psikiyatr Arif Verimli de dizi sektöründe gündeme gelen tekelleşme tartışmalarına dahil oldu. Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda televizyonda da aynı durumun olduğunu belirtti. Hatta bu yüzden bazı sunucuların hakkının yendiğini belirtti. Verimli, sözlerini 'Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var.' diye bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncuların "tekelleşme tartışması" devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu ile ilgili oyuncuların ayağa kalkmasının ardından tartışmaya ünlü psikyatr Arif Verimli de dahil oldu.
Müge Anlı'nın programından tanıdığımız Verimli, benzer bir çarpıklığın televizyon programlarında da olduğunu belirtti.
X hesabından yaptığı paylaşımda Verimli, "Örneğin bir yapım şirketi var ismi lazım değil.. Elinde bir listesi var.. Bu kişi, şu kişi çıkarılmayacak programlarımıza demişler." diye yazdı.
Güzel yüzlü ve iyi eğitimli sunucuların televizyondan uzaklaştırıldığını söyleyen Verimli, kendisinin de haksızlığa uğradığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var." diyen Verimli, yazdıkları ile gözleri üzerine çevirdi.
Verimli'nin o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın