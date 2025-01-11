Müge Anlı’nın Kızı Katıldığı Yarışma ile Gündem Oldu: Ekranda Göründüğü İlk ve Tek An!

Ekranların sevilen sunucusu ve başarılı gazeteci Müge Anlı, yaptığı işler dışında gündem olmayı pek sevmiyor, biliyorsunuz. Onu hafta içi her gün yıllarını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve bir de Fener'in maçları dışında pek göremiyoruz. Kızını da aynı şekilde yetiştiriyor. Ancak onu sevenler kızını da çok merak ediyor. Yıllar önce Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olan Asuman Krause'nin sunduğu yarışmada izlediğimiz Müge Anlı'nın kızı Lidya yeniden paylaşılan bölüm ile gündemde.