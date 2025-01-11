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Müge Anlı’nın Kızı Katıldığı Yarışma ile Gündem Oldu: Ekranda Göründüğü İlk ve Tek An!

Müge Anlı’nın Kızı Katıldığı Yarışma ile Gündem Oldu: Ekranda Göründüğü İlk ve Tek An!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.01.2025 - 20:40

Ekranların sevilen sunucusu ve başarılı gazeteci Müge Anlı, yaptığı işler dışında gündem olmayı pek sevmiyor, biliyorsunuz. Onu hafta içi her gün yıllarını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve bir de Fener'in maçları dışında pek göremiyoruz. Kızını da aynı şekilde yetiştiriyor. Ancak onu sevenler kızını da çok merak ediyor. Yıllar önce Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olan Asuman Krause'nin sunduğu yarışmada izlediğimiz Müge Anlı'nın kızı Lidya yeniden paylaşılan bölüm ile gündemde.

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Tam 16 yıldır ekranların en sevilen programı ile evlerimize konuk olan Müge Anlı, başarısıyla isminden söz ettiriyor.

Tam 16 yıldır ekranların en sevilen programı ile evlerimize konuk olan Müge Anlı, başarısıyla isminden söz ettiriyor.

Türk televizyonunun tanınmış sunucularından biri olan Anlı yıllardır kayıpları buluyor, insanların acılarına merhem oluyor, çözülmez sandığımız her cinayeti ve derdi çözüyor.

Türk televizyonunun tanınmış sunucularından biri olan Anlı yıllardır kayıpları buluyor, insanların acılarına merhem oluyor, çözülmez sandığımız her cinayeti ve derdi çözüyor.

İzleyenlerin kalbini kazanan Müge Anlı, milyonlarca takipçisi olmasına rağmen magazinden uzak duruyor. Özel hayatı ile ilgili de pek gündem olmuyor.

İzleyenlerin kalbini kazanan Müge Anlı, milyonlarca takipçisi olmasına rağmen magazinden uzak duruyor. Özel hayatı ile ilgili de pek gündem olmuyor.

Ancak başarılı gazetecinin özel hayatı da çok merak ediliyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ isminde bir kızı var.

Ancak başarılı gazetecinin özel hayatı da çok merak ediliyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ isminde bir kızı var.

Yıllardır ekrandan uzak büyüttüğü Lidya, katıldığı bir yarışma programı ile anılıyordu. Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katılan Lidya'nın olduğu o bölüm YouTube'dan yeniden yayınlanınca gündem oldu.

Yıllardır ekrandan uzak büyüttüğü Lidya, katıldığı bir yarışma programı ile anılıyordu. Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katılan Lidya'nın olduğu o bölüm YouTube'dan yeniden yayınlanınca gündem oldu.
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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Lidya, annesine benzerliği ve eğitimi ile göz doldurdu.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Lidya, annesine benzerliği ve eğitimi ile göz doldurdu.

Yarışmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Doruk Aras

editörler bayaa gündem takip ediyor belli..10 senelik video :)