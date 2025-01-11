Müge Anlı’nın Kızı Katıldığı Yarışma ile Gündem Oldu: Ekranda Göründüğü İlk ve Tek An!
Müge Anlı’nın Kızı Katıldığı Yarışma ile Gündem Oldu: Ekranda Göründüğü İlk ve Tek An!
Ekranların sevilen sunucusu ve başarılı gazeteci Müge Anlı, yaptığı işler dışında gündem olmayı pek sevmiyor, biliyorsunuz. Onu hafta içi her gün yıllarını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve bir de Fener'in maçları dışında pek göremiyoruz. Kızını da aynı şekilde yetiştiriyor. Ancak onu sevenler kızını da çok merak ediyor. Yıllar önce Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olan Asuman Krause'nin sunduğu yarışmada izlediğimiz Müge Anlı'nın kızı Lidya yeniden paylaşılan bölüm ile gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam 16 yıldır ekranların en sevilen programı ile evlerimize konuk olan Müge Anlı, başarısıyla isminden söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonunun tanınmış sunucularından biri olan Anlı yıllardır kayıpları buluyor, insanların acılarına merhem oluyor, çözülmez sandığımız her cinayeti ve derdi çözüyor.
İzleyenlerin kalbini kazanan Müge Anlı, milyonlarca takipçisi olmasına rağmen magazinden uzak duruyor. Özel hayatı ile ilgili de pek gündem olmuyor.
Ancak başarılı gazetecinin özel hayatı da çok merak ediliyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen Lidya Müge Akdağ isminde bir kızı var.
Yıllardır ekrandan uzak büyüttüğü Lidya, katıldığı bir yarışma programı ile anılıyordu. Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katılan Lidya'nın olduğu o bölüm YouTube'dan yeniden yayınlanınca gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Lidya, annesine benzerliği ve eğitimi ile göz doldurdu.
Yarışmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
editörler bayaa gündem takip ediyor belli..10 senelik video :)