Birsen Altuntaş, Onur Tuna'nın Rolü Mehmet Günsür'e Kaptırdığını Yazmıştı: Oyuncudan Sert Yanıt!
Birsen Altuntaş, Onur Tuna'nın Rolü Mehmet Günsür'e Kaptırdığını Yazmıştı: Oyuncudan Sert Yanıt!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Son zamanlarda gündeme oturan Ayşe Barım olayının ardında Birsen Altuntaş, oyuncu Onur Tuna'nın bir tweetini haberleştirmişti. Tuna paylaşımında dizi ve film sektöründeki tekelleşme konusuyla ilgili dert yanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun Annem Ankara dizisinde rolü Mehmet Günsür'e kaptırdığını yazınca sert yanıt aldı.
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Magazin ve televizyon dünyasını sarsan Ayşe Barım olayının ardından Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. Oyuncular arasında ise tekelleşmeden mustarip olanlar paylaşım yaptı.
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Onlardan biri de en son NOW TV'de ekrana gelen Şahane Hayatım dizisinde izlediğimiz Onur Tuna oldu.
Tuna paylaşımında “Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!!” yazdı.
Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu paylaşımı haberleştirirken “Annem Ankara” dizisi nedeniyle mi o tweet’i paylaştı?" diye sordu.
Altuntaş yazısında "Tuna, Hasan rolü için görüşmüş ancak rolü Mehmet Günsür'e kaptırmıştı." deyince oyuncudan sert yanıt geldi.
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Kendisine Instagram üzerinden yanıt veren Tuna, "Hayır Birsen Hanım öyle değil, yanından bile geçmiyor. 15 yıldır emek verdiğimden bahsettim. Buradan bunu anlamanıza kim yardımcı oldu? Ben o işle sadece görüştüm ve başka bir projeyi tercih ettim. Bu bilgiyi size kim verdiyse kaynak belirtin." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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