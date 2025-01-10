"Nerede O Eski Programlar?": Dizi Sektörünün Sonu Olacak Gidişata Gelin Birlikte Bakalım!

Televizyonda eski günler geride kaldı. Son yıllarda her ne kadar izleyicinin ilgisini çeken birkaç yapım olsa da eskisi gibi diziler revaçta değil. Reyting kaygısı hikayeleri esir alıyor, uzun bölümler seyircinin canını sıkıyor. Eskiden yayınlanan programlar da yok. Çoğumuz televizyonun eskisinden daha kötü olduğunu düşünüyoruz hatta sosyal medyada da bu konu gündem oldu. İşte bir @tokyophonline hesabının dikkat çeken paylaşımı: