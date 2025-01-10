"Nerede O Eski Programlar?": Dizi Sektörünün Sonu Olacak Gidişata Gelin Birlikte Bakalım!
"Nerede O Eski Programlar?": Dizi Sektörünün Sonu Olacak Gidişata Gelin Birlikte Bakalım!
Kaynak: https://x.com/tokyophonline/status/18...
Televizyonda eski günler geride kaldı. Son yıllarda her ne kadar izleyicinin ilgisini çeken birkaç yapım olsa da eskisi gibi diziler revaçta değil. Reyting kaygısı hikayeleri esir alıyor, uzun bölümler seyircinin canını sıkıyor. Eskiden yayınlanan programlar da yok. Çoğumuz televizyonun eskisinden daha kötü olduğunu düşünüyoruz hatta sosyal medyada da bu konu gündem oldu. İşte bir @tokyophonline hesabının dikkat çeken paylaşımı:
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Bir süredir televizyonda yer alan dizi ve programlardan seçili birkaç yapım dışında ilgi çeken bir iş ne yazık ki yok.
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Dizi sektörü eskisi gibi özgürce hikayeler yazamıyor. Hem hikayeler çok aynı ve bilindik, hem reyting kaygısı var hem de yetmiyor bir bölüm saatler sürüyor.
Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcı herkesi düşünmeye sevk etti: "Türk Dizi Piyasası büyük bir piyasa. Artık sektör kelimesini kullanmayacağım. Zira bu cirolar satışlara rağmen bir sektör olamadı. Çünkü insan yetiştirme ve yatırım kısmı çok zayıf."
"Türk Dizi Piyasası yurtdışı satışlarıyla büyüdü de büyüdü. Dizilerin süreleri RTÜK reklam zamanlaması bahane edilerek uzadı da uzadı. Son 5-6 senede çıkan bir kaç iş hariç önceki dönemdeki yüksek satış rakamları, 3e böl sat'ın getirdiği yüksek gelir bu süreleri arşa çıkardı."
"Dizi sürelerini kısaltın. TV'ler yine çeşit arttırarak dizi ve özeti arasına sıkışıp kalan televizyonculuktan gerçekten televizyonculuk yapmaya geri dönsün. Bu düzen böyle gitmez. Ağız sulandıran bu pasta yüzünden gelinen halin dikişleri her yerinden patlar. Gerçek hikayeciliğe geri dönün. Konusundan oyuncusuna formatına programına kadar ekranları şenlendirin çeşitlendirin. Skeç programları hariç TVsinde bir tane komedi işi olmayan ülke olabilir mi?" diye sordu.
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Sahi, Tokyo X'in dediği gibi: Bir ülkenin televizyonunda tek bir komedi işi bile olmaz mı?
Bir zamanlar hayatımıza renk katan, ekran başında kahkahalar attığımız diziler vardı: Avrupa Yakası, İşler Güçler, Yalan Dünya, Tatlı Hayat... Şimdi bakıyoruz, diziler 3 saat, özeti 1 saat, ve sonunda ‘bir sonraki bölümde ne olacak’ stresine bırakılıyoruz.
"Skeç programları hariç TV'sinde bir tane komedi işi olmayan ülke olabilir mi?" sorusu gerçekten düşündürücü...
Ülkemizde mizahi yönü kuvvetli birçok yazar olmasına rağmen bu işlerden artık uzak duruyorlar. X'de gündem olan bu paylaşıma göre, bu vaziyet televizyonun sonunu getirecek.
Peki, sizce bu düzen nasıl değişir? Ekranda görmek istediğiniz formatları, eski favori yapımlarınızı ya da şu anki duruma dair düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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