TRT'den Ayrılan O İsim Haberleri Sunacak: Halk TV Parayı Alamayınca Flash Haber Başkasına Satıldı!

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Flash Haber, Halk TV'ye satılmış ancak ne para ne de hisseler karşı tarafa verilmemişti. Olayın ardından Flash TV'nin başka birine satıldığı öğrenildi. Bakın Flash TV'yi kim satın aldı?