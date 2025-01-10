TRT'den Ayrılan O İsim Haberleri Sunacak: Halk TV Parayı Alamayınca Flash Haber Başkasına Satıldı!
TRT'den Ayrılan O İsim Haberleri Sunacak: Halk TV Parayı Alamayınca Flash Haber Başkasına Satıldı!
Kaynak: https://www.medyaradar.net/flash-habe...
Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Flash Haber, Halk TV'ye satılmış ancak ne para ne de hisseler karşı tarafa verilmemişti. Olayın ardından Flash TV'nin başka birine satıldığı öğrenildi. Bakın Flash TV'yi kim satın aldı?
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldı ancak tehdit ve baskı nedeniyle devir işlemlerinin yapılmadığını söyledi.
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Medyaradar'ın haberine göre Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash Haber artık Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork'a ait.
Habere göre kanalın yeni genel yayın yönetmeni Oğuzhan Müezzino oldu. Kanalda ana haberi TRT'den ayrılan Ersoy Dede sunacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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