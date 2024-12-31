Flash TV'yi Satın Alan Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Hisseleri de Parayı da Alamadıklarını Açıkladı!
Flash TV'yi Satın Alan Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Hisseleri de Parayı da Alamadıklarını Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde Flash Haber’in Halk TV'ye satıldığını duymuştuk. Ancak arka planda işler hiç de öyle değilmiş. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Mahiroğlu, kanal için ödeme yapmalarına rağmen hisse devri yapılmadığını söyledi. Aynı zamanda parayı da geri iade alamadıklarını açıkladı. Flash TV'ye seslenen Mahiroğlu, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulundu.
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Mahiroğlu, kanal için ödeme yapmalarına rağmen, yönetim kurulunun tehdit ve baskı altında olduğu gerekçesiyle hisse devrinin gerçekleşmediğini açıkladı. Aynı zamanda ödedikleri paranın da iade edilmediğini belirtti.
Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satış işleminin 30 Kasım 2024’e kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu süreçte karşı taraftan herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getirdi.
Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bu baya dolandırıcılık abi nasıl olabilir böyle bir şey… Para veriyorsun ürün yok e ürün yoksa paramı ver o da yok