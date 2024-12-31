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Flash TV'yi Satın Alan Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Hisseleri de Parayı da Alamadıklarını Açıkladı!

Flash TV'yi Satın Alan Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Hisseleri de Parayı da Alamadıklarını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.12.2024 - 12:17

Geçtiğimiz günlerde Flash Haber’in Halk TV'ye satıldığını duymuştuk. Ancak arka planda işler hiç de öyle değilmiş. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulundu. Mahiroğlu, kanal için ödeme yapmalarına rağmen hisse devri yapılmadığını söyledi. Aynı zamanda parayı da geri iade alamadıklarını açıkladı. Flash TV'ye seslenen Mahiroğlu, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Mahiroğlu, kanal için ödeme yapmalarına rağmen, yönetim kurulunun tehdit ve baskı altında olduğu gerekçesiyle hisse devrinin gerçekleşmediğini açıkladı. Aynı zamanda ödedikleri paranın da iade edilmediğini belirtti.

Mahiroğlu, kanal için ödeme yapmalarına rağmen, yönetim kurulunun tehdit ve baskı altında olduğu gerekçesiyle hisse devrinin gerçekleşmediğini açıkladı. Aynı zamanda ödedikleri paranın da iade edilmediğini belirtti.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satış işleminin 30 Kasım 2024’e kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu süreçte karşı taraftan herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satış işleminin 30 Kasım 2024’e kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu süreçte karşı taraftan herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

'25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan sözkonusu değildir.

Peki ne oldu?

Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu. 

Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur. 

Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır. 

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, “2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.

Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak “hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” sorusunu sormadan edemiyoruz.

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ömer

Bu baya dolandırıcılık abi nasıl olabilir böyle bir şey… Para veriyorsun ürün yok e ürün yoksa paramı ver o da yok