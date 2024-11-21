Ekran Başında Travma Garantisi: Yalçın Çakır'ın Flash TV'deki Programından Akıllara Zarar Olaylar
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Ekran Başında Travma Garantisi: Yalçın Çakır'ın Flash TV'deki Programından Akıllara Zarar Olaylar
Ne Müge Anlı ne Esra Erol! Flash TV’nin unutulmaz programlarından biri olan Yalçın Çakır’ın sunduğu Acı Umut yayınının ötesine kimse geçemedi. Programda öyle anlar yaşandı ki, izleyenler hem gözlerine hem kulaklarına inanamadı. Çoğu zaman absürtlük sınırlarını zorlayan bu olaylar, mizahla trajedinin iç içe geçtiği tuhaf bir atmosfer yarattı. Yayın sırasında stüdyoda yaşanan kavgalar, gözyaşları ve bazen de komediye dönüşen diyaloglar, hala popülerliğini koruyor. İşte Yalçın Çakır’ın programında yaşanan, hafızalardan silinmeyen ve her hatırlandığında “Bunu gerçekten izledik mi?” dedirten olaylar!
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1. Yalçın abimizin o dönem eldeki imkanlarla yaptığı yaşlandırma tekniği unutulmaz bir örnek olarak hala akıllarda.
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2. Eskiden ses değiştirme falan yoktu. Kimse anlamasın, diye kuş dili konuşan kardeşlerin o anları...
3. Öz güveni yüksek bir canlı yayın konuğu...
4. Hepimizin diline takılan "Tülay geri dön!" isyanı.
5. Yalan topu testi ile ekranda çığır açan Yalçın abimiz...
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6. Ayrılık sebebi buydu hatırlarsanız...
7. "Kuma"ception
8. "3 milyar 750 milyon sen milyar" repliğiyle hala gündemde yer edinen Melek Subaşı yalan testi
9. Gizli neyi varsa çıksın isteyenler...
10. Futbol takımına oyuncu doğuranlar...
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11. Yılanların emzirdiği kadın...
12. Yalçın abiyi arayıp "Yanlış aradım." diyen adam...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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