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Ertesi Gün Hapını Kız Arkadaşı Yerine Kendisi İçen İzleyici Konuşanlar'a Damga Vurdu

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Ertesi Gün Hapını Kız Arkadaşı Yerine Kendisi İçen İzleyici Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2024 - 17:44

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı, Hasan Can Kaya'nın sunumuyla tam gaz devam ediyor. Her hafta farklı konuları ele alan Kaya, son bölümde bir izleyicinin anlattıklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Konuşanlar'ı izlemeye gelen kişi, ilk cinsellik deneyiminin ardından büyük bir hata yaptığını anlattı. Ertesi gün hapını kız arkadaşı yerine kendisi içen izleyici, tüm stüdyoyu şoke etti. İşte o anlar...

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Hasan Can Kaya'nın efsaneleşen Konuşanlar programı her hafta Exxen'de yayınlanmaya devam ediyor.

Hasan Can Kaya'nın efsaneleşen Konuşanlar programı her hafta Exxen'de yayınlanmaya devam ediyor.

Popüler programda her bölüm izleyicilerden absürt hikâyeler duymaya alışsak da son bölümde bir konuğun dedikleri herkesi şoke etti.

Popüler programda her bölüm izleyicilerden absürt hikâyeler duymaya alışsak da son bölümde bir konuğun dedikleri herkesi şoke etti.

İlk cinsel birlikteliğinin ardından ertesi gün hapı kullandığını belirten izleyici, Hasan Can Kaya'yı bir türlü inandıramazken o anları şöyle anlattı:

İlk cinsel birlikteliğinin ardından ertesi gün hapı kullandığını belirten izleyici, Hasan Can Kaya'yı bir türlü inandıramazken o anları şöyle anlattı:

"Ya o zaman 18 yaşlarındayım filan eczacıya nasıl kullanılıyor, dedim. Bunu alıyorsun abi en son ilişkiden sonra içiyorsun dedi."

"Ya o zaman 18 yaşlarındayım filan eczacıya nasıl kullanılıyor, dedim. Bunu alıyorsun abi en son ilişkiden sonra içiyorsun dedi."

"Ben o içiyorsunuz yanlış anladım. İlacı ben içiyorum..." diyen konuğa inanamayan Hasan Can Kaya, "Kral senin mantığın almıyor mu?" sözleriyle isyan etti.

"Ben o içiyorsunuz yanlış anladım. İlacı ben içiyorum..." diyen konuğa inanamayan Hasan Can Kaya, "Kral senin mantığın almıyor mu?" sözleriyle isyan etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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