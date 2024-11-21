Hızlı Başladılar: Yeni Sezonun En Yüksek Reyting Alan Dizileri Belli Oldu!
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Hızlı Başladılar: Yeni Sezonun En Yüksek Reyting Alan Dizileri Belli Oldu!
Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi, beraberinde pek çok yeni iddialı diziyi getirdi. Tabii önceki sezondan hikâyesi yarım kalmış diziler de yeni sezona giriş yapınca ortalık epey karıştı ve reyting mücadelesi başladı. Peki, yeni sezonda en yüksek reytingi alan dizi hangisi oldu? Eğer merak ediyorsanız yeni sezonun en yüksek reytinglerini alan diziler ve bölümler belli oldu.
KAYNAK: DiziLancer
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Eylül ayıyla beraber merakla beklenen yeni yayın dönemiyle sezon finali yapan dizilere birer birer kavuşsak da kanallar yeni sezonda boş durmadı.
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Yeni yayın dönemine pek çok iddialı dizi giriş yaparken bu yeni dizilerden bazıları önceki sezondan kalan projeleri rafa kaldırdı ve resmen mekanın sahibi oldu.
Önceki sezonlardan devam eden dizilerle yeni dizilerin rekabete girdiği yeni yayın dönemi tam gaz devam ederken şimdilik yeni sezonda en çok reyting alan diziler belli oldu.
DiziLancer'ın düzenlediği reyting sıralamasına göre TOTAL grubunda 8,80 reyting oranı alan Uzak Şehir, henüz 2 bölümdür yayınlanmasına rağmen rekorun sahibi oldu.
Uzak Şehir'i yine bu sezon yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı takip ediyor.
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Ekranın en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, hem AB hem ABC gruplarında ilk üçte yer alarak zirveyi kimseye kaptırmadı.
Oranları buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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