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Okuduğunuz An 90'lı Yıllara Işınlanmak İsteyeceğiniz Unutulmaz Televizyon Programları

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Okuduğunuz An 90'lı Yıllara Işınlanmak İsteyeceğiniz Unutulmaz Televizyon Programları

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2024 - 15:51

90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönem olsa da televizyon programları açısından düşündüğümüzde resmen ışınlanma isteği duyuyoruz. Özellikle o dönemi görmüş şanslı kişiler olarak o dönemin televizyon anlayışının tadı damağımızda kalsa da arşivler sağolsun internette bu özlemimizi gideriyoruz. Bizim gibi 90'lı yıllara ve o dönem yayınlanan programlara hasretseniz bu içerik sizi epey duygulandıracak. Hazırsanız Sadettin Teksoy'dan Parliament Sinema Kulübü'ne kadar 90'lara damga vurmuş ve 'Keşke şimdi de yayınlansa' diyeceğiniz programlar...

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Sıcağı Sıcağına

Sıcağı Sıcağına

Cem Kurtoğlu'nun sunduğu Sıcağı Sıcağına programı izleyenleri ürpertmesine rağmen efsaneleşmişti. Aşırı gergin bir atmosferi olan program korku filmi edasıyla ekranlarda arzıendam etmişti. 90'lı yılların en sarsıcı ve unutulmaz programlarının başında geliyor diyebiliriz.

Teksoy Görevde

Teksoy Görevde

'Ben Sadettin Teksoy, sokarım' sözüyle hafızalarımıza kazınan programda kendini 'Canavar Avcısı' olarak nitelendiren Sadettin Teksoy, dünyanın çeşitli yerlerine gidip gizemli olayları araştırıyordu. Antartika'da kıbleyi bulup namaz kılmasından tutun da Keloğlan mağarasına gidip saç ritüeli yapmasına kadar epey ilginç anlar ekranlara gelmişti.

Parliament Sinema Kulübü

Parliament Sinema Kulübü

90'lı yılları en özleten olay Parliament Sinema Kulübü'nün sunduğu Pazar Gecesi Sinemasıydı. Şimdi elimizin altında tüm dizi ve filmler yer alsa da her pazar akşamı şu programın başlamasını beklemek bambaşka bir zevkti.

Bir Demet Tiyatro

Bir Demet Tiyatro

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın oyunculuk konusunda piştiği ve birbirinden enfes isimlerin yer aldığı Bir Demet Tiyatro, hem müthiş bir güldürü hem de toplumsal olaylara parmak basan bir programdı. Keşke yeniden başlasa...

Barış Manço ile 7'den 77'ye

Barış Manço ile 7'den 77'ye

Her çocuğun katılmayı hayal ettiği Barış Manço ile 7'den 77'ye çocukların Barış Abi'leriyle buluştuğu ve geleceğe dair planlarını, hayallerini anlattığı bir programdı. Gerçekten enfes bir işti.

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Televole

Televole

'Maraba Televole' dediğimiz an akla gelen Televole programı, futbolcuların kamplarına, özel hayatlarına değinen bir program olarak başlarken zamanla en popüler paparazzi programına evrilmişti.

İnce İnce Yasemince

İnce İnce Yasemince

Yasemin Yalçın'ın efsaneleşen tiplemelerinin bir araya geldiği İnce İnce Yasemince, 90'larda kahkaha atmak için gittiğimiz tek adresti. Sürahi Nine'den tutun da İtilmiş ile Kakılmış'ın maceralarına kadar bu program 90'ları en iyi yansıtan detay.

Susam Sokağı

Susam Sokağı

TRT'de yayınlanan çocuk programı Susam Sokağı, Türk seslendirme sanatçıların enfes dublajıyla orijinalini ikiye katlıyordu.

Reyting Hamdi

Reyting Hamdi

Hamdi Alkan'ın zihninin ürünü olan Reyting Hamdi, 1995 yılında ekran yolculuğuna başlamıştı. Hiciv unsurlarıyla harman olan skeçlerin yayınlandığı programda Gazman, Yarmagül gibi unutulmaz karakterler tanıdık.

Turnike

Turnike

Güner Ümit'in sunduğu Turnike, bir yarışmadan ziyade görsel şovdu. Yayınlandığı dönemin en gözde programlarından olan Turnike için tek kelimeyle rakipsizdi diyebiliriz.

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Yasemin'in Penceresi

Yasemin'in Penceresi

90'ların sonunda ortaya çıkan Yasemin'in Penceresi, Yasemin Bozkurt'un sunumuyla çok farklı bir işti. Dönemin en ünlü konuklarını ağırlayıp cesaret edilemeyecek sorular soran Bozkurt, o dönem epey linçlenmişti.

Sabah Şekerleri

Sabah Şekerleri

Şebnem Dönmez ve Murat Başoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri gibisi gelmedi. Gündüz kuşağının mihenk taşlarından olan program yayınlandığı dönem bir devrin kapılarını açtı.

Çarkıfelek

Çarkıfelek

90'larda Tarık Tarcan'ın sunumuyla ekranlara gelen Çarkıfelek öylesine popüler oldu ki şimdilerde bile bazı dönemlerde tekrardan yayınlanıyor. İşte öyle bir programdı.

A Takımı

A Takımı

Savaş Ay'ın sunduğu A Takımı, uzun yıllar ekran yolculuğuna devam etmişti. Kafasından asla çıkarmadığı şapkasıyla konuklarını ateş yanan bir varilin etrafında ağırlayan Savaş Ay, her bölüm bambaşka bir konuyu ele alıyordu.

Şahane Pazar

Şahane Pazar

Pazartesi sendromunu yok eden Şahane Pazar, ertesi gün okul ve iş olduğunu unutturarak hepimizi kahkahalara boğuyordu. Uygur kardeşlerin sunduğu program en uyumlu sunuculuğun da ayrıca bir örneği. Programda oynanan oyunlar ise her zaman hayal olarak kaldı. Bardak çekme oyununu hangimiz oynamak istemedik ki?

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Hugo

Hugo

Tolga Garipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Hugo, o dönemin teknolojisiyle televizyon başından oynayabildiğimiz bir yarışma programıydı. Her çocuğun deli gibi aradığı program keşke bitmeseydi.

Olacak O Kadar

Olacak O Kadar

Levent Kırca'nın toplumsal olaylara mizahi yönden yaklaşarak enfes skeçlere imza attığı Olacak O Kadar, hala unutulmazlar arasında yer alıyor. Programa şöyle bir dönüp baktığımızda ise hiçbir şeyin değişmediğini görmek ayrıca acı verici.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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