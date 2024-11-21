Okuduğunuz An 90'lı Yıllara Işınlanmak İsteyeceğiniz Unutulmaz Televizyon Programları
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Okuduğunuz An 90'lı Yıllara Işınlanmak İsteyeceğiniz Unutulmaz Televizyon Programları
90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönem olsa da televizyon programları açısından düşündüğümüzde resmen ışınlanma isteği duyuyoruz. Özellikle o dönemi görmüş şanslı kişiler olarak o dönemin televizyon anlayışının tadı damağımızda kalsa da arşivler sağolsun internette bu özlemimizi gideriyoruz. Bizim gibi 90'lı yıllara ve o dönem yayınlanan programlara hasretseniz bu içerik sizi epey duygulandıracak. Hazırsanız Sadettin Teksoy'dan Parliament Sinema Kulübü'ne kadar 90'lara damga vurmuş ve 'Keşke şimdi de yayınlansa' diyeceğiniz programlar...
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Sıcağı Sıcağına
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Teksoy Görevde
Parliament Sinema Kulübü
Bir Demet Tiyatro
Barış Manço ile 7'den 77'ye
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Televole
İnce İnce Yasemince
Susam Sokağı
Reyting Hamdi
Turnike
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Yasemin'in Penceresi
Sabah Şekerleri
Çarkıfelek
A Takımı
Şahane Pazar
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Hugo
Olacak O Kadar
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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