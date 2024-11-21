Okuduğunuz An 90'lı Yıllara Işınlanmak İsteyeceğiniz Unutulmaz Televizyon Programları

90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönem olsa da televizyon programları açısından düşündüğümüzde resmen ışınlanma isteği duyuyoruz. Özellikle o dönemi görmüş şanslı kişiler olarak o dönemin televizyon anlayışının tadı damağımızda kalsa da arşivler sağolsun internette bu özlemimizi gideriyoruz. Bizim gibi 90'lı yıllara ve o dönem yayınlanan programlara hasretseniz bu içerik sizi epey duygulandıracak. Hazırsanız Sadettin Teksoy'dan Parliament Sinema Kulübü'ne kadar 90'lara damga vurmuş ve 'Keşke şimdi de yayınlansa' diyeceğiniz programlar...