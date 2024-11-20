Efsane Haline Gelen Aşk-ı Memnu'nun Dizisi ile Kitabı Arasındaki Devasa Farklar

Bihter kitapta da Behlül'e tutulurken Behlül, Bihter'i her zaman elde edebileceği bir kadın olarak görüp ilişkileri dahilinde defalarca aldatıyor. Yani kitaptaki aşk tek taraflı olarak kalıyor. Behlül'ün Bihter'e olan aşkı kitapta dile gelse de bu çabucak bitmiş ve dizideki gibi bir kavuşamama durumundan ziyade Behlül'ün karaktersizliğine değinilmiş. Ha Behlül her ikisinde de korkak, orası ayrı!