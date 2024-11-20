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Efsane Haline Gelen Aşk-ı Memnu'nun Dizisi ile Kitabı Arasındaki Devasa Farklar

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Efsane Haline Gelen Aşk-ı Memnu'nun Dizisi ile Kitabı Arasındaki Devasa Farklar

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2024 - 14:41

Bir televizyon efsanesi olan Aşk-ı Memnu aynı zamanda Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı saatlerde sokakta insan kalmazken finalinde ülke olarak ağlamıştık. Yıllardır her yaz sezonunda düzenli olarak tekrarları yayınlanan ve yine reytinglerde enfes başarılar sağlayan Aşk-ı Memnu her açıdan efsaneleşirken aşırı popülerleşen dizisi ile kitabı arasındaki farkları irdelemek istedik. Öyleyse buyurun sohbete!

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2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, yayınlandığı döneme damga vuran işlerden biri.

2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, yayınlandığı döneme damga vuran işlerden biri.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanında uyarlanan dizi resmen fenomen olurken günümüzde yayınlanan tekrarlarıyla bile reytingleri altüst ediyor.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanında uyarlanan dizi resmen fenomen olurken günümüzde yayınlanan tekrarlarıyla bile reytingleri altüst ediyor.

Bihter ve Behlül'ün yasak aşkını izlediğimiz dizi her perşembe akşamı sokakta insan bırakmazken Aşk-ı Memnu'nun neden bu kadar sevildiğini öğrenmek için kitabıyla dizi arasındaki farkları ele aldık. Bakalım senaristler Aşk-ı Memnu'yu ne kadar değiştirmiş?

Bihter ve Behlül'ün yasak aşkını izlediğimiz dizi her perşembe akşamı sokakta insan bırakmazken Aşk-ı Memnu'nun neden bu kadar sevildiğini öğrenmek için kitabıyla dizi arasındaki farkları ele aldık. Bakalım senaristler Aşk-ı Memnu'yu ne kadar değiştirmiş?

Firdevs hanımla başlayalım! Bihter'in annesi olan Firdevs, dizide yaşlanmayı asla kabul etmeyen, hatta stili konusunda kızlarını bile geçen enfes bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca evine gelen hacizin ardından Adnan beylere gidiyor.

Firdevs hanımla başlayalım! Bihter'in annesi olan Firdevs, dizide yaşlanmayı asla kabul etmeyen, hatta stili konusunda kızlarını bile geçen enfes bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca evine gelen hacizin ardından Adnan beylere gidiyor.

Kitaptaki Firdevs yine kendini genç hisseden bir kadın olsa da dayanılmaz diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor. Ayrıca bir süre Peyker ve Nihat'la yaşadığı detayı diziye aktarılmamış.

Bihter, dizide Behlül'ün kendisine yakınlaşmasına kadar Adnan'a sadık kalırken kitapta ne kadar genç ve güzel olduğunu fark edip Behlül'e yöneliyor. Yani kitapta kendisini ve ilişkisini sorguluyor.

Bihter, dizide Behlül'ün kendisine yakınlaşmasına kadar Adnan'a sadık kalırken kitapta ne kadar genç ve güzel olduğunu fark edip Behlül'e yöneliyor. Yani kitapta kendisini ve ilişkisini sorguluyor.
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Dizinin aksine kitaptaki Nihal, Behlül'le evlenmeye pek yanaşmıyor. Behlül ise bu evliliğe heveslenen asıl kişi oluyor.

Dizinin aksine kitaptaki Nihal, Behlül'le evlenmeye pek yanaşmıyor. Behlül ise bu evliliğe heveslenen asıl kişi oluyor.

Dizidekinin aksine Matmazel, Behlül ve Bihter'in yasak aşkını kendi gözleriyle gördü. Dizide ise Beşir'den öğreniyor.

Dizidekinin aksine Matmazel, Behlül ve Bihter'in yasak aşkını kendi gözleriyle gördü. Dizide ise Beşir'den öğreniyor.

Bihter ve Behlül'ün tutkulu ilişkisi dizide "aşk" olarak lanse edilse de kitapta bu durum Behlül için aynı değil.

Bihter ve Behlül'ün tutkulu ilişkisi dizide "aşk" olarak lanse edilse de kitapta bu durum Behlül için aynı değil.

Bihter kitapta da Behlül'e tutulurken Behlül, Bihter'i her zaman elde edebileceği bir kadın olarak görüp ilişkileri dahilinde defalarca aldatıyor. Yani kitaptaki aşk tek taraflı olarak kalıyor. Behlül'ün Bihter'e olan aşkı kitapta dile gelse de bu çabucak bitmiş ve dizideki gibi bir kavuşamama durumundan ziyade Behlül'ün karaktersizliğine değinilmiş. Ha Behlül her ikisinde de korkak, orası ayrı!

Dizinin finalinde Behlül ve Nihal'in düğününü izlerken kitapta düğün falan yoktur. Behlül, Bihter'in her şeyi itiraf edeceğini Nihal'le adadayken öğrenir.

Dizinin finalinde Behlül ve Nihal'in düğününü izlerken kitapta düğün falan yoktur. Behlül, Bihter'in her şeyi itiraf edeceğini Nihal'le adadayken öğrenir.

Firdevs'in cüzdanına koyduğu notla öğrenen Behlül bu yüzden eve giderken Nihal düşen notu bulup şüphelenerek eve gider.

Kitapta "Beni beni, Bihterini" sahnesi yoktur. Bihter kendini vurduğunda Behlül çoktan evden kaçmıştır.

Kitapta "Beni beni, Bihterini" sahnesi yoktur. Bihter kendini vurduğunda Behlül çoktan evden kaçmıştır.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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