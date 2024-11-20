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Sargılarını Açan MasterChef Beyza'nın Yüzünde Hiç İz Olmaması "Kurgu mu?" Dedirtti

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Sargılarını Açan MasterChef Beyza'nın Yüzünde Hiç İz Olmaması "Kurgu mu?" Dedirtti

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2024 - 10:43

MasterChef Türkiye'de yüzüne kızgın yağ dökülmesiyle feci bir kaza geçiren Beyza, yarışmaya yüz sargılarıyla geri dönmüştü. Tedavisi devam eden Beyza, son bölümde yüzündeki sargıları çıkarmasıyla gündem oldu. Sargılarını çıkardıktan sonra yüzünde hiçbir iz bulunmaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Beyza'nın son hali 'Kaza kurgu muydu?' sorusunu akıllara getirdi. İşte izleyicilerin tepkileri...

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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda geçirdiği feci kaza sonrası yüzünü yakmıştı.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda geçirdiği feci kaza sonrası yüzünü yakmıştı.

Günler süren tedavinin ardından yarışmaya yüzünde sargılarla katılan Beyza, devam kararını açıklasa da izleyiciler yoğun buhardan yüzünün zarar görebileceğini düşünmüştü.

Günler süren tedavinin ardından yarışmaya yüzünde sargılarla katılan Beyza, devam kararını açıklasa da izleyiciler yoğun buhardan yüzünün zarar görebileceğini düşünmüştü.

Yüzündeki sargılara rağmen yarışmaya geri dönen Beyza enfes yemeklerle sıralamadaki yerini yükseltirken son bölümde beklenmek bir şey oldu.

Yüzündeki sargılara rağmen yarışmaya geri dönen Beyza enfes yemeklerle sıralamadaki yerini yükseltirken son bölümde beklenmek bir şey oldu.

Yanan bölgelerdeki sargılarını çıkaran Beyza'nın tamamen iyileştiği görülürken o anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Yanan bölgelerdeki sargılarını çıkaran Beyza'nın tamamen iyileştiği görülürken o anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Beyza'nın yüzünde yanıktan eser olmaması bazı izleyicilere "Kurgu mu?" sorusunu sordurttu.

Beyza'nın yüzünde yanıktan eser olmaması bazı izleyicilere "Kurgu mu?" sorusunu sordurttu.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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