İlker Kaleli'nin Poyraz Karayel'de Eski Aşkıyla Sahnesini İzlerkenki Beden Dili Gündem Oldu
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İlker Kaleli'nin Poyraz Karayel'de Eski Aşkıyla Sahnesini İzlerkenki Beden Dili Gündem Oldu
Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV için hazırladığı Fenomen'in son konuğu İlker Kaleli oldu. Poyraz Karayel dizisinden sahneler izleyen ve konuşan İlker Kaleli, eski aşkı Burçin Terzioğlu'yla rol aldığı bir sahneyi soluksuz izledi. Kaleli'nin sahneyi izlerkenki beden dili dikkatli izleyicilerden kaçmadı. Tabii sosyal medyaya onlarca yorum yağdı. İşte İlker Kaleli'nin o anları...
KAYNAK: KAFA TV/ Fenomen
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Candaş Tolga Işık'ın son projesi Fenomen, unutulmaz dizilerin başrollerini izleyicilerle buluşturuyor.
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Son konuğun İlker Kaleli olduğu programda Kaleli, Poyraz Karayel dizisinden sahneler izleyip yorumladı. Tabii o dönem aşk yaşadığı Burçin Terzioğlu'yla beraber oynadığı sahne de es geçilmedi.
Dizi aşkının gerçeğe dönüşmesiyle uzun süre beraber olan çift daha sonra ayrılmış ve bu konuda hiç konuşulmamıştı.
Dizide Ayşegül'ü canlandıran Terzioğlu'yla sahnesini izleyen İlker Kaleli, hiçbir tepki vermezken yüzüğüyle oynaması gibi beden hareketleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Karayel'in o anlarını buraya bırakırken gelen yorumları da aşağıya iliştiriyoruz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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