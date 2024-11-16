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Kaşık Çıktı Meydana: MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? Hangi Yarışmacıya Kaşık Atıldı?

Kaşık Çıktı Meydana: MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? Hangi Yarışmacıya Kaşık Atıldı?

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
17.11.2024 - 00:37 Son Güncelleme: 17.11.2024 - 00:38

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım akşamı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verdi. Yarışmacılar 150 bin liralık ödül için kıyasıya rekabet etti. MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te şefler kaşık attı. MasterChef'te kaşık atılan yarışmacı kim? İşte detaylar...

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MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayıları giderek azalıyor. Yarışmacılar her hafta bir üst tura çıkmak için mücadele ediyor. 16 Kasım akşamı yayınlanan programda ise konsept çok farklıydı!

MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayıları giderek azalıyor. Yarışmacılar her hafta bir üst tura çıkmak için mücadele ediyor. 16 Kasım akşamı yayınlanan programda ise konsept çok farklıydı!

Yarışmacılar 150 bin liralık ödül oyunu için kolları sıvadı. Somer, Danilo ve Mehmet Şefler yarışmacılardan kadınbudu köfte ve patates püresi yapmalarını istedi.

Yarışmacılar 150 bin liralık ödül oyunu için kolları sıvadı. Somer, Danilo ve Mehmet Şefler yarışmacılardan kadınbudu köfte ve patates püresi yapmalarını istedi.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tabakları Emre, Kaan, Eda, Muratcan, Onur ve Alper yaptı. Yarışmacılar böylelikle yaratıcılık etabına geçmeye hak kazandı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından en iyi tabakları Emre, Kaan, Eda, Muratcan, Onur ve Alper yaptı. Yarışmacılar böylelikle yaratıcılık etabına geçmeye hak kazandı.

Yarışmanın ikinci etabında ise yarışmacılara bitter çikolata ve biber ürünleri verildi. Bu arada Danilo Şef cebinden kaşık çıkararak herkesi şaşırttı. Kaşığın çıktığını gören yarışmacılar çok heyecanlandı.

Yarışmanın ikinci etabında ise yarışmacılara bitter çikolata ve biber ürünleri verildi. Bu arada Danilo Şef cebinden kaşık çıkararak herkesi şaşırttı. Kaşığın çıktığını gören yarışmacılar çok heyecanlandı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından son ikiye Kaan ve Onur kaldı. Şeflerin tabakların muhteşemliği karşısında şaşırdığı gecede kaşık alan ve ödülü kazanan yarışmacı Onur oldu.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından son ikiye Kaan ve Onur kaldı. Şeflerin tabakların muhteşemliği karşısında şaşırdığı gecede kaşık alan ve ödülü kazanan yarışmacı Onur oldu.

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