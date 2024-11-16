Kaşık Çıktı Meydana: MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? Hangi Yarışmacıya Kaşık Atıldı?

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım akşamı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verdi. Yarışmacılar 150 bin liralık ödül için kıyasıya rekabet etti. MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te şefler kaşık attı. MasterChef'te kaşık atılan yarışmacı kim? İşte detaylar...