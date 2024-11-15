MasterChef Muratcan'ın Uzaklara Daldığı Anlar Goygoycuların Gözünden Kaçmadı

MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandığı kadar birbirinden komik olaylar da yaşanıyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı, MasterChef Muratcan'ın yemek yaparken uzaklara daldığı anları paylaştı. Muratcan'ın o halleri sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.