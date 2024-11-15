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MasterChef Muratcan'ın Uzaklara Daldığı Anlar Goygoycuların Gözünden Kaçmadı

MasterChef Muratcan'ın Uzaklara Daldığı Anlar Goygoycuların Gözünden Kaçmadı

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.11.2024 - 12:54

MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandığı kadar birbirinden komik olaylar da yaşanıyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı, MasterChef Muratcan'ın yemek yaparken uzaklara daldığı anları paylaştı. Muratcan'ın o halleri sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

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MasterChef Türkiye ekranlara geldiği her akşam izleyicilerin dikkatini pek çok an yaşanıyor. Yarışmacıların komik tavırları sosyal medyada çok dalga konusu oluyor.

MasterChef Türkiye ekranlara geldiği her akşam izleyicilerin dikkatini pek çok an yaşanıyor. Yarışmacıların komik tavırları sosyal medyada çok dalga konusu oluyor.

İşte yine o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı, MasterChef Muratcan'ın yemek yaparken uzaklara daldığı anları paylaşarak "Türk yemek yapıyor sandınız lakin Türk overthinkliyor" dedi.

Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin Muratcan'a gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin Muratcan'a gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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