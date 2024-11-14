Her Yıl 170 Dizi! Türk Dizileri Üniversitede Ders Olarak Okutulmaya Başlandı

Her yıl 170 Türk dizisi yurt dışına ihraç ediliyor. Türk dizileri dünya çapında çok seviliyor. Hatta son zamanlarda dersleri bile okutulmaya başlandı. Milliyet'in haberine göre Northwestern Üniversitesi’nde 'Global Turkish TV Drama' yani 'Küresel Türk Televizyon Dizileri' başlığıyla ders açıldı. Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol dersleri işleyiş şeklini anlattı. İşte detaylar...