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Her Yıl 170 Dizi! Türk Dizileri Üniversitede Ders Olarak Okutulmaya Başlandı

Her Yıl 170 Dizi! Türk Dizileri Üniversitede Ders Olarak Okutulmaya Başlandı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
14.11.2024 - 11:31

Her yıl 170 Türk dizisi yurt dışına ihraç ediliyor. Türk dizileri dünya çapında çok seviliyor. Hatta son zamanlarda dersleri bile okutulmaya başlandı. Milliyet'in haberine göre Northwestern Üniversitesi’nde 'Global Turkish TV Drama' yani 'Küresel Türk Televizyon Dizileri' başlığıyla ders açıldı. Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol dersleri işleyiş şeklini anlattı. İşte detaylar...

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Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre dünya çapında yaklaşık 700 milyon kişi Türk dizisi izliyor. Türkiye her yıl yaklaşık 170 dizisini yurt dışına ihraç ediyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra bu alanda en büyük üçüncü ihracatçı konumunda.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre dünya çapında yaklaşık 700 milyon kişi Türk dizisi izliyor. Türkiye her yıl yaklaşık 170 dizisini yurt dışına ihraç ediyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra bu alanda en büyük üçüncü ihracatçı konumunda.

Milliyet'in haberine göre Türk dizilerinin dünyadaki bu başarısı çok önemli bir olaya neden oldu. Zira artık Türk dizileri üniversitede ders olarak okutulmaya başlandı.

Milliyet'in haberine göre Türk dizilerinin dünyadaki bu başarısı çok önemli bir olaya neden oldu. Zira artık Türk dizileri üniversitede ders olarak okutulmaya başlandı.

Northwestern Üniversitesi’nde 'Global Turkish TV Drama' yani 'Küresel Türk Televizyon Dizileri' başlığıyla dersler veriliyor. Türk dizileri üzerine doktora yapan ve Katar Kampüsü’nde görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol yaptığı açıklamada,

Northwestern Üniversitesi’nde 'Global Turkish TV Drama' yani 'Küresel Türk Televizyon Dizileri' başlığıyla dersler veriliyor. Türk dizileri üzerine doktora yapan ve Katar Kampüsü’nde görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol yaptığı açıklamada,

'Türk dizilerinin etkisi ve öğrencilerin ilgisiyle 3. ve 4. sınıflara bu konuda ders vermeye başladık. Çok fazla öğrenci derslere katılmak istedi. Konuya tamamen bilimsel yaklaşıyoruz. Derste Orta Doğu'dan başlayarak Katar, Irak, Fas, Mısır, Filistin, Gana, Bulgaristan, İsveç, Kazakistan, Rusya, Küba, Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’dan Türk dizileri üzerine makaleler okuyoruz. Farklı açılardan Türk dizilerini ele alıyoruz' dedi.

Yasemin Y. Çelikkol derslerde Türk dizisi seyredenlerin ne düşündüklerini, neleri izlediklerini ve nelerden rahatsız olduklarını politik ve ekonomik açıdan ele aldıklarını belirtti. İnsanların artık Batı kültüründen, hegemonyasından ve Hollywood'dan bıktıklarını dile getirdi.

Yasemin Y. Çelikkol derslerde Türk dizisi seyredenlerin ne düşündüklerini, neleri izlediklerini ve nelerden rahatsız olduklarını politik ve ekonomik açıdan ele aldıklarını belirtti. İnsanların artık Batı kültüründen, hegemonyasından ve Hollywood'dan bıktıklarını dile getirdi.

Çelikkol izleyicilerin Türkçe öğrenmeye başladığını da dile getirerek Afrikalı izleyicilerin dizilerden etkilendiğini ve hatta çaylarını ince belli bardaktan içtiklerini söyledi. Bunu, Türk dizilerinin ticari ve turizm başarısı olarak nitelendirdi.

Çelikkol izleyicilerin Türkçe öğrenmeye başladığını da dile getirerek Afrikalı izleyicilerin dizilerden etkilendiğini ve hatta çaylarını ince belli bardaktan içtiklerini söyledi. Bunu, Türk dizilerinin ticari ve turizm başarısı olarak nitelendirdi.
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Peki siz Türk dizilerinin ders olarak okutulmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Peki siz Türk dizilerinin ders olarak okutulmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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