Gizli Bahçe'de Ebru Şahin'le Rol Alan Çağdaş Onur Öztürk'ün Prens Paylaşımı Çok Beğenildi
Gizli Bahçe'de Ebru Şahin'le Rol Alan Çağdaş Onur Öztürk'ün Prens Paylaşımı Çok Beğenildi
Prens dizisinde birlikte rol alan Çağdaş Onur Öztürk ile Ebru Şahin, Gizli Bahçe'de tekrar bir arada. Çağdaş Onur Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bu birlikteliği samimi bir notla anlattı. Öztürk'ün paylaşımı çok beğenildi. Paylaşıma Çağlar Ertuğrul'dan da tepki gecikmedi. Detaylar içerikte!
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Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerde oynadığı Gizli Bahçe dizisi NOW kanalının en iddialı dizilerinden biri.
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Dizide Prens'teki Thenio karakteriyle tanıdığımız Çağdaş Onur Öztürk de rol alıyor. Hatırlarsanız Prens'in ikinci sezonunda Ebru Şahin de Thenio'nun ajan sevgilisi Csillia karakterini canlandırmıştı.
Gizli Bahçe'de Aziz Cem karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Ebru Şahin ile hem Prens'te hem de bu dizide rol almasına atıfta bulunan iki fotoğraf paylaştı.
"Arkadaş dediğin sarayda da köşkte de hep yanında olur" notuyla paylaştığı gönderi çok beğenildi. Hatta Çağlar Ertuğrul'dan bu fotoğraflara gözlerinde yıldız olan emoji tepkisi gecikmedi.
Siz Çağdaş Onur Öztürk ile Ebru Şahin'in tekrar bir arada olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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