Gizli Bahçe'de Ebru Şahin'le Rol Alan Çağdaş Onur Öztürk'ün Prens Paylaşımı Çok Beğenildi

Prens dizisinde birlikte rol alan Çağdaş Onur Öztürk ile Ebru Şahin, Gizli Bahçe'de tekrar bir arada. Çağdaş Onur Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bu birlikteliği samimi bir notla anlattı. Öztürk'ün paylaşımı çok beğenildi. Paylaşıma Çağlar Ertuğrul'dan da tepki gecikmedi. Detaylar içerikte!