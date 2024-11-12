Muhteşem Yüzyıl Fanları Tek Bir Dizi Sahnesi Üzerinden Gülfem Hatun'un Varlığını Sorguladı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki her karakter hakkında yazılacak pek çok şey vardır. Ama bazıları var ki sanki dizideki hikayesi birkaç sahneyle sıkıştırılmıştır. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @nispriwacc adlı bir kullanıcı, Gülfem Hatun'un dizideki varlığını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Onun paylaşımına birbirinden destekleyici yorumlar geldi.