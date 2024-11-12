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Muhteşem Yüzyıl Fanları Tek Bir Dizi Sahnesi Üzerinden Gülfem Hatun'un Varlığını Sorguladı

Muhteşem Yüzyıl Fanları Tek Bir Dizi Sahnesi Üzerinden Gülfem Hatun'un Varlığını Sorguladı

Muhteşem Yüzyıl yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 10:37

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki her karakter hakkında yazılacak pek çok şey vardır. Ama bazıları var ki sanki dizideki hikayesi birkaç sahneyle sıkıştırılmıştır. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @nispriwacc adlı bir kullanıcı, Gülfem Hatun'un dizideki varlığını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Onun paylaşımına birbirinden destekleyici yorumlar geldi.

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4 sezon boyunca televizyonda fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinin çok geniş bir oyuncu kadrosu vardı. Dizi esasen Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem'in aşkını anlatsa da dönemin olaylarını da es geçmemiş ve her bölüm diziye yeni oyuncular dahil olmuştur.

4 sezon boyunca televizyonda fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinin çok geniş bir oyuncu kadrosu vardı. Dizi esasen Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem'in aşkını anlatsa da dönemin olaylarını da es geçmemiş ve her bölüm diziye yeni oyuncular dahil olmuştur.

Hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl'da haliyle bazı karakterlerin varlığı sorgulanır hale gelmiştir. Bunlardan biri de dizinin en başından beri oyuncu kadrosunda yer alan Selen Öztürk'ün canlandırdığı Gülfem Hatun.

Hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl'da haliyle bazı karakterlerin varlığı sorgulanır hale gelmiştir. Bunlardan biri de dizinin en başından beri oyuncu kadrosunda yer alan Selen Öztürk'ün canlandırdığı Gülfem Hatun.

İzleyenler hatırlar, kendisi Hatice Sultan'ın nedimesidir. Kanuni Sultan Süleyman'dan bir oğlu olmuştur ancak çocuk ölü doğmuştur. Dizinin bazı sahnelerinde Gülfem Hatun'un hayat hikayesine kısa kısa yer verilmektedir. Ama onun dışında koca bir boşluk!

İzleyenler hatırlar, kendisi Hatice Sultan'ın nedimesidir. Kanuni Sultan Süleyman'dan bir oğlu olmuştur ancak çocuk ölü doğmuştur. Dizinin bazı sahnelerinde Gülfem Hatun'un hayat hikayesine kısa kısa yer verilmektedir. Ama onun dışında koca bir boşluk!

O yüzden de izleyiciler Gülfem Hatun'un dizideki varlığını eleştirmektedir. İşte o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @nispriwacc adlı bir kullanıcı, Gülfem Hatun'un dizideki tek vasfının "Renkler vardı Gülfem" sahnesi olduğunu iddia etti. Kullanıcının paylaşımına birbirinden destekleyici yorumlar geldi.

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