Görüş Bildir
Haberler
TV
Gülse Birsel Dizilerde Her Şeyin Argo Kabul Edilip Biplenmesini ve Sansürlenmesini Eleştirdi

Gülse Birsel Dizilerde Her Şeyin Argo Kabul Edilip Biplenmesini ve Sansürlenmesini Eleştirdi

yerli dizi Tiktok gülse birsel
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 22:16

Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Gülse Birsel dizilerdeki sansürü eleştirdi. Ünlü oyuncu ve senarist her şeyin biplendiğini, sansürlendiğini dile getirdi. Ama öldürülme sahnelerinin bu engele takılmadığını söyledi. Birsel ayrıca basit bir kelimenin bile argo kabul edilmesini eleştirdi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biliyorsunuz ki dizilerde pek çok replik argo kabul edilerek bipleniyor, sahneler sansürleniyor. Haliyle bu da bu sektörde çalışanların eleştiri konusu oluyor.

Biliyorsunuz ki dizilerde pek çok replik argo kabul edilerek bipleniyor, sahneler sansürleniyor. Haliyle bu da bu sektörde çalışanların eleştiri konusu oluyor.

Dizilerde biplenme ve sansürlenme olayına bir tepki gösteren de Gülse Birsel oldu. Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Birsel, dizilerde her şeyin argo kabul edilmesine sitem etti.

Dizilerde biplenme ve sansürlenme olayına bir tepki gösteren de Gülse Birsel oldu. Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Birsel, dizilerde her şeyin argo kabul edilmesine sitem etti.

Gülse Birsel yaptığı açıklamada,

Gülse Birsel yaptığı açıklamada,

'Ben bunu çok komik buluyorum. Vişne suyu bardağı buzlanıyor. Salaklaşma, salak sözleri bipleniyor. Ama beş kişi öldürülüyor. Onda hiçbir sıkıntı olmuyor' dedi.

Gülse Birsel'in sitemini buradan izleyebilirsiniz:

Siz Birsel'in sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz Birsel'in sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın