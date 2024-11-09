Gülse Birsel Dizilerde Her Şeyin Argo Kabul Edilip Biplenmesini ve Sansürlenmesini Eleştirdi
Gülse Birsel Dizilerde Her Şeyin Argo Kabul Edilip Biplenmesini ve Sansürlenmesini Eleştirdi
Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Gülse Birsel dizilerdeki sansürü eleştirdi. Ünlü oyuncu ve senarist her şeyin biplendiğini, sansürlendiğini dile getirdi. Ama öldürülme sahnelerinin bu engele takılmadığını söyledi. Birsel ayrıca basit bir kelimenin bile argo kabul edilmesini eleştirdi. Detaylar içerikte!
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Biliyorsunuz ki dizilerde pek çok replik argo kabul edilerek bipleniyor, sahneler sansürleniyor. Haliyle bu da bu sektörde çalışanların eleştiri konusu oluyor.
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Dizilerde biplenme ve sansürlenme olayına bir tepki gösteren de Gülse Birsel oldu. Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Birsel, dizilerde her şeyin argo kabul edilmesine sitem etti.
Gülse Birsel yaptığı açıklamada,
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