Gülse Birsel Dizilerde Her Şeyin Argo Kabul Edilip Biplenmesini ve Sansürlenmesini Eleştirdi

Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Gülse Birsel dizilerdeki sansürü eleştirdi. Ünlü oyuncu ve senarist her şeyin biplendiğini, sansürlendiğini dile getirdi. Ama öldürülme sahnelerinin bu engele takılmadığını söyledi. Birsel ayrıca basit bir kelimenin bile argo kabul edilmesini eleştirdi. Detaylar içerikte!