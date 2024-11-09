Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ı Canlandıran Kaan Taşaner Dizide Rol Almaktan Duyduğu Pişmanlığı İtiraf Etti
Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ı Canlandıran Kaan Taşaner Dizide Rol Almaktan Duyduğu Pişmanlığı İtiraf Etti
Kızılcık Şerbeti'nde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrıldı. Onun diziden ayrılması fanlar arasında şaşkınlık yarattı. Ancak ünlü oyuncu bu kararı aldığı için çok memnun. Magazin Hattı'na konuşan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde rol almaktan duyduğu pişmanlığı çok net açıkladı. Detaylar içerikte!
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadroya giren oyuncular kadar ayrılan oyuncularla da gündem oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizide Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in ayrılacağı duyurulmuştu.
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Kaan Taşaner'in ayrılığı dizinin fanları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken ünlü oyuncunun bu kararla ilgili içinin çok rahat olduğu yaptığı bir konuşmadan belli oldu.
Magazin Hattı programının mikrofonuna konuşan Taşaner yaptığı açıklamada,
Kaan Taşaner'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Siz Kaan Taşaner'in Kızılcık Şerbeti'de rol almasından duyduğu pişmanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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