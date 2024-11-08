Hangi Oyuncuyla Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Annesi Geliyor!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde sıklıkla oyuncu değişiklikleri yaşanırken Birsen Altuntaş'tan büyük bir bomba geldi. Altuntaş'ın haberine göre Nilay karakterinin annesi diziye dahil olacak. Söz konusu rol için usta bir oyuncuyla anlaşmaya varan yapım ekibi izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş