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Hangi Oyuncuyla Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Annesi Geliyor!

Hangi Oyuncuyla Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Annesi Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2024 - 22:17

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde sıklıkla oyuncu değişiklikleri yaşanırken Birsen Altuntaş'tan büyük bir bomba geldi. Altuntaş'ın haberine göre Nilay karakterinin annesi diziye dahil olacak. Söz konusu rol için usta bir oyuncuyla anlaşmaya varan yapım ekibi izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu ciddi oyuncu değişiklikleriyle göze çarpıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu ciddi oyuncu değişiklikleriyle göze çarpıyor.

Selin Türkmen, Müjde Uzman, Serkan Tınmaz ve Yiğit Kiracı'nın sezon finalinde veda ettiği Şerbo'da 3. sezonda yeni karakterlerle bambaşka bir hikâye işlenmeye başlamıştı.

Selin Türkmen, Müjde Uzman, Serkan Tınmaz ve Yiğit Kiracı'nın sezon finalinde veda ettiği Şerbo'da 3. sezonda yeni karakterlerle bambaşka bir hikâye işlenmeye başlamıştı.

Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in kadroya eklenmesiyle dizideki dengeler değişirken Kızılcık Şerbeti'nden bu defa bomba bir hamle geldi.

Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in kadroya eklenmesiyle dizideki dengeler değişirken Kızılcık Şerbeti'nden bu defa bomba bir hamle geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin annesi diziye dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin annesi diziye dahil olacak.

Nilay'ın annesi Serap'ı canlandıracak isim ise Neslihan Yeldan olacak. Yeldan, 77. bölümde kadroda yer alacak.

Nilay'ın annesi Serap'ı canlandıracak isim ise Neslihan Yeldan olacak. Yeldan, 77. bölümde kadroda yer alacak.

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