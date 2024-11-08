Evlenince Ara Vermişti: Alina Boz, TRT Dizisiyle Geri Dönüyor!

2022 yılından beri herhangi bir projede yer almayan Alina Boz, geçtiğimiz sene işletmeci Umut Evirgen'le evlenmişti. Evlendikten sonra da televizyondan uzak kalan Boz'dan sonunda müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, TRT1'in yeni dizisinde başrol oldu. Partneri ise son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Cihangir Ceyhan! İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş