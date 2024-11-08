Evlenince Ara Vermişti: Alina Boz, TRT Dizisiyle Geri Dönüyor!
Evlenince Ara Vermişti: Alina Boz, TRT Dizisiyle Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
2022 yılından beri herhangi bir projede yer almayan Alina Boz, geçtiğimiz sene işletmeci Umut Evirgen'le evlenmişti. Evlendikten sonra da televizyondan uzak kalan Boz'dan sonunda müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, TRT1'in yeni dizisinde başrol oldu. Partneri ise son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Cihangir Ceyhan! İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Genç yaşına rağmen enfes projelerde yer alan Alina Boz'u televizyonda son olarak 2022 yılında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde izlemiştik.
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Yine 2022 yılında Bandırma Füze Kulübü ve Yılbaşı Gecesi filmlerinde rol alan Alina Boz, 2 yıldır hem televizyon hem sinemadan uzak kalırken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.
Geçtiğimiz sene işletmeci Umut Evirgen'le evlenen Alina Boz'un televizyona nasıl bir projeyle geri dönüş yapacağı merak konusu olurken Boz, TRT'nin iddialı dizisiyle setlere çıkma kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, Bozdağ Film'in TRT1 için hazırladığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin başrolü oldu.
Gazeteci Seher karakteriyle dizide yer almaya hazırlanan Alina Boz, Cihangir Ceyhan'la partner olacak.
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