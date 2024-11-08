Yemekten Ne Çıktı? MasterChef'te Danilo Şef Tadım Yaparken Dişini Kırdı

TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında talihsiz bir kaza yaşandı. Yarışmacıların yemeğini tadan Danilo Şef, yemeğin içinden çıkan madde nedeniyle dişini kırdı. Yemeği yerken acı içinde kıvranmaya başlayan Danilo Şef'in dişlerini kontrol eden sağlık ekibi 'Kırık' diyerek dişin kırıldığını belirtti. Akıllara ise bu talihsiz kazanın hangi yarışmacının yemeğinde yaşandığı geldi. İşte o anlar...