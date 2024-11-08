Yemekten Ne Çıktı? MasterChef'te Danilo Şef Tadım Yaparken Dişini Kırdı
Yemekten Ne Çıktı? MasterChef'te Danilo Şef Tadım Yaparken Dişini Kırdı
TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında talihsiz bir kaza yaşandı. Yarışmacıların yemeğini tadan Danilo Şef, yemeğin içinden çıkan madde nedeniyle dişini kırdı. Yemeği yerken acı içinde kıvranmaya başlayan Danilo Şef'in dişlerini kontrol eden sağlık ekibi 'Kırık' diyerek dişin kırıldığını belirtti. Akıllara ise bu talihsiz kazanın hangi yarışmacının yemeğinde yaşandığı geldi. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef izleyicileri bilir ki eğer tadımı yapılan yemekte kılçık veya kemik kaldıysa bu mutlaka Danilo Şef'e denk gelir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tadım yaparken yemekte bulduğu kılçık ve kemiklerle nam salan Danilo Şef'in bu özelliği yeni bölüm fragmanından gördüğümüz kadarıyla başına bela açtı.
Şeflerin tadım yaptığı anların yer aldığı fragmanda Danilo Şef yemek yerken bir anda acı içinde kıvranmaya başlıyor.
Yemekten çıkan maddenin henüz ne olduğu bilinmezken Danilo Şef'in yaşadığı talihsizlik büyük merak uyandırdı.
Söz konusu kazanın ardından sağlık ekibi Danilo Şef'in dişini kontrol edip "kırık" derken bu kazanın hangi yarışmacının yemeğinde gerçekleştiğini yeni bölümde öğreneceğiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın