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Çığlıklar Koptu: Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde Programında Kaza Geçirdi!

Çığlıklar Koptu: Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde Programında Kaza Geçirdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.11.2024 - 23:46

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. İzleyenlerin severek takip ettiği programda yok yok! Her bölümü ayrı bir olay olan programda bu kez Bülent Ersoy'un geçirdiği kaza gündem oldu. Diva, ayağı kayınca çekimlerde bir kaza atlattı.

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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği "Dünya Güzellerim" adlı program, izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine tatil konseptiyle Show TV ekranlarına geri döndü.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği "Dünya Güzellerim" adlı program, izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine tatil konseptiyle Show TV ekranlarına geri döndü.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sona eren "Dünya Güzellerim", daha sonra masa başında çekimler yaparak YouTube üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam etmişti.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sona eren "Dünya Güzellerim", daha sonra masa başında çekimler yaparak YouTube üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam etmişti.

Ancak izleyicilerin bu yeni formatı da büyük bir ilgiyle karşılaması üzerine, program "Dünya Güzellerim Tatilde" adıyla tekrar Show TV'nin yayın akışına dahil oldu.

Ancak izleyicilerin bu yeni formatı da büyük bir ilgiyle karşılaması üzerine, program "Dünya Güzellerim Tatilde" adıyla tekrar Show TV'nin yayın akışına dahil oldu.

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda, bu sefer Bülent Ersoy'un yaşadığı kaza gündem oldu.

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda, bu sefer Bülent Ersoy'un yaşadığı kaza gündem oldu.

Ayağı kayıp denize düşen ve büyük panik yaşayan Diva, görevliler tarafından kurtarıldı.

Ayağı kayıp denize düşen ve büyük panik yaşayan Diva, görevliler tarafından kurtarıldı.
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İşte programda paniğe neden olan o anlar...

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