Çığlıklar Koptu: Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde Programında Kaza Geçirdi!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. İzleyenlerin severek takip ettiği programda yok yok! Her bölümü ayrı bir olay olan programda bu kez Bülent Ersoy'un geçirdiği kaza gündem oldu. Diva, ayağı kayınca çekimlerde bir kaza atlattı.