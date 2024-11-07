Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'ten Elendiğine Dair İddialara Bir Yenisi Eklendi!

MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Geçtiğimiz hafta yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı. Yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede olduğu için yarışmaya devam edemedi. Ancak Beyza'nın bu hafta yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı. O iddialara yarışmanın haberlerini yapan bir sayfa yanıt verdi.