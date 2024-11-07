Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'ten Elendiğine Dair İddialara Bir Yenisi Eklendi!
Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'ten Elendiğine Dair İddialara Bir Yenisi Eklendi!
Kaynak: https://x.com/nedimhancer/status/1854...
MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Geçtiğimiz hafta yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı. Yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede olduğu için yarışmaya devam edemedi. Ancak Beyza'nın bu hafta yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı. O iddialara yarışmanın haberlerini yapan bir sayfa yanıt verdi.
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MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunda, tüm sezonlar arasında en büyük kaza meydana geldi. Yarışmacılardan Beyza, çekimler esnasında kızgın yağın yüzüne sıçraması sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.
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Beyza, kızgın yağ içeren bir yemeği tepsiyle ters çevirme girişiminde bulunurken, yağın yüzüne sıçraması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusu merak konusu oldu.
Bu konuda bilgi veren Somer Şef, Beyza'nın tedavisinin hala devam ettiğini ve yanık tedavisi konusunda uzman doktorların desteğini aldıklarını belirtti.
Bununla birlikte, Beyza'nın yarışmadan çekileceği iddiası hızla yayıldı. Bu haftaki elemelerde Beyza'nın diskalifiye edildiği söylentileri dolaşıyordu.
Ancak, bu iddialara karşı yarışmayı yakından takip eden bir sayfa, Beyza'nın diskalifiye edilmediğini belirtti. Beyza hayranlarının biraz da olsa içine su serpen bu habere göre, bu hafta yarışmadan elenen isim Beyza değil.
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