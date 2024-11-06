MasterChef Şeflerinden Olay Dubai Çikolatası Yorumu: "Yarışmada Asla Yapılmayacak!"
MasterChef Şeflerinden Olay Dubai Çikolatası Yorumu: "Yarışmada Asla Yapılmayacak!"
MasterChef Türkiye jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında ortalığı kasıp kavuran 'dubai çikolatasını' yorumladı.
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Televizyonun en popüler yemek yarışması programı olan MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
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Programda, hem yarışma hakkında hem de güncel konularla ilgili birçok soruya yanıt veren jüriler, son dönemde adını sıkça duyduğumuz 'Dubai çikolatası' hakkında ne düşündükleri soruldu.
Bu soru karşısında Somer Şef, "Nihayet biri bu konuyu gündeme getirdi." diyerek, Dubai çikolatasının neden bu kadar popüler olduğunu anlamadığını ifade etti.
"Çikolata zaten tatlı bir ürün, içine neden kadayıf ekleniyor? Ben hiç tatmadım ve tadamam da. MasterChef'te kesinlikle yapılmayacak bir tarif." şeklinde konuşan Somer Şef'e, Mehmet Şef de katıldı.
Mehmet Şef, "Bu aslında çikolatalı bir künefe." diyerek, "Ben denedim ama çok da etkilenmedim." şeklinde konuştu.
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