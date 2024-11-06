MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: "Türk Mutfağında Kahvaltı Yok!"

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı. Mehmet Şef'in yayın sırasında yaptığı 'kahvaltı' açıklaması gündem oldu.