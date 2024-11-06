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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: "Türk Mutfağında Kahvaltı Yok!"

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'ten Tartışma Yaratacak Açıklama: "Türk Mutfağında Kahvaltı Yok!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.11.2024 - 08:31

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna; Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı. Mehmet Şef'in yayın sırasında yaptığı 'kahvaltı' açıklaması gündem oldu.

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Ekranların en çok izlenen yemek yarışması programı MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı.

Ekranların en çok izlenen yemek yarışması programı MasterChef'in jürileri, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katıldı.

Programda hem yarışmayla hem de gündemle ilgili pek çok soruya yanıt veren jürilerin en çok dikkat dikkat çeken açıklaması 'kahvaltı meselesi' oldu.

Programda hem yarışmayla hem de gündemle ilgili pek çok soruya yanıt veren jürilerin en çok dikkat dikkat çeken açıklaması 'kahvaltı meselesi' oldu.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Işık'ın "Biz kahvaltıyı biraz abartıyor muyuz?" sorusu üzerine "Abartıyoruz, diye bir şey yok. Bizde zaten kahvaltı, diye bir şey yok!" diye cevap verdi.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Işık'ın "Biz kahvaltıyı biraz abartıyor muyuz?" sorusu üzerine "Abartıyoruz, diye bir şey yok. Bizde zaten kahvaltı, diye bir şey yok!" diye cevap verdi.

"Bizim geleneklerde kahvaltı diye bir şey yok. Anadolu mutfağında sabah kalkılır çorba içilir. Kahvaltı çok sonradan çıkma bir şey. Kahvaltı olayı sabah yapılacak iş değil zaten." diye konuşan Mehmet Şef'in bu açıklaması kafalardaki soru işaretlerine son noktayı koydu.

"Bizim geleneklerde kahvaltı diye bir şey yok. Anadolu mutfağında sabah kalkılır çorba içilir. Kahvaltı çok sonradan çıkma bir şey. Kahvaltı olayı sabah yapılacak iş değil zaten." diye konuşan Mehmet Şef'in bu açıklaması kafalardaki soru işaretlerine son noktayı koydu.

Ancak kahvaltı sevenler arasında tartışma yaratacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Ancak kahvaltı sevenler arasında tartışma yaratacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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