MasterChef Türkiye'de Şefler Yeni Kuralları Açıkladı: Yasaklar Artıyor!

MasterChef Türkiye'nin seyri, büyük bir kararla değişti. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu bu popüler yemek yarışması, yeni bir döneme giriş yaptı. Yıllar boyu süregelen kurallar, yeni bir düzenle değiştirildi. İşte, bu yeni dönemin kuralları...