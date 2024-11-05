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Aras Bulut İynemli Instagram'da Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye Gönderme Yaptı!

Aras Bulut İynemli Instagram'da Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye Gönderme Yaptı!

Deha Dizisi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.11.2024 - 13:09

Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın başrolü olan Aras Bulut İynemli, eski dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, o günleri unutmadı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, o günleri unutmadı.

Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın başrolü olan İynemli, şimdilerde Devran karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın başrolü olan İynemli, şimdilerde Devran karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda okul kapısından çıkarkenki sahnesine yapılan editi paylaştı.

Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda okul kapısından çıkarkenki sahnesine yapılan editi paylaştı.

Bir zamanlar Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de oynadığı Mete'nin lise kapısındaki hallerini paylaşan İynemli hayranlarını duygulandırdı.

Bir zamanlar Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de oynadığı Mete'nin lise kapısındaki hallerini paylaşan İynemli hayranlarını duygulandırdı.

İşte o paylaşım:

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