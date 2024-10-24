Cüneyd Mehdi İlan Edildi! Kızıl Goncalar'ın Yeni Fragmanı Sosyal Medyada Ses Getirdi!
Cüneyd Mehdi İlan Edildi! Kızıl Goncalar'ın Yeni Fragmanı Sosyal Medyada Ses Getirdi!
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı yayınlandı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin mehdi gibi peşinden gidilmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.
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Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Cüneyd'in mehdi ilan edilmesi sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte ilk gelen yorumlar...
İşte o fragman:
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