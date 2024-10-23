Kızıl Goncalar'daki Cüneyd'in Yaktığı Arapça Kitapla İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!
Kızıl Goncalar'daki Cüneyd'in Yaktığı Arapça Kitapla İlgili Teori Kafaları Karıştırdı!
Kaynak: https://x.com/Edanur1745357/status/18...
Bir kullanıcının Kızıl Goncalar'daki Arapça kitapla ilgili ortaya attığı teori dikkat çekti. Biz de sizlere kafaları karıştıran bu teoriyi aktarmak istedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi iki usta oyuncunun yıllar sonra tekrar ekranlara döndüğü "Kızıl Goncalar", yeni sezonda da en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii ki, bu kadar kaliteli bir yapımın gelecek bölümlerinde neler olacağını merak etmemek elde değil. Ancak, son zamanlarda ortaya atılan bir teori, izleyicilerin kafasını karıştırmış durumda.
Son bölümde Cüneyd'in yaktığı Arapça kitap merak konusu olmuştu. Kitapla ilgili bir X kullanıcısı diziden bir sözü paylaşarak kitap hakkında teorisini yazdı.
"Benim bu sözden sonra bayağı bir kafam karışmıştı. Çünkü Zeynep ve Cüneyd'in ayrılığının Vahid'in hayatını nasıl etkileyeceğini anlamamıştım. Zeynep'in Cüneyd'den vazgeçmesi ve bunun kararını vermesi La edri kitabını neden etkilesin ki diye düşündüm Ancak şimdi bir teorim var."
"Zeynep'in Cüneyd'den kitabı aldıktan sonra kitabı okurken elinde tuttuğu şeyi ayraç sanmıştım başta. Ama ayraç değil. O elindeki La edri kitabının isminin yazılı olduğu kağıt. Vahit Zeynep'e kitabı bulsun diye kitabın isminin yazılı olduğu bir kağıt vermişti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Zeynep Vahid'in verdiği kitabı araştırıyordu. Hatta Feyza ne yaptığını sorduğunda; "mürşidimizin verdiği bir görev, bir kitap arıyorum" demişti. Burayı unutmayın, burası cepte. Bağlantılı başka bir konuya geçeceğim. Sonra buraya döneceğiz."
"Cüneyd'le Zeynep'in ayrılık sahnesinde Zeynep "Elde Var Hüzün" kitabını Cüneyd'e verirken; "Beni hatırla diye değil, sadece bir umut..." demişti. Daha sonra kitabı verip gitmişti. Ben bu sözün üzerine de düşündüm sözü bana çok çelişkili gelmişti."
"Daha sonra Cüneyd gitmek için bindiği otobüste Zeynep'in verdiği kitabı okuyordu. Kitabı okurken bir not düşürdü yere. La edri kitabının isminin yazılı olduğu not bu. Ben bu sahnede de bir şey anlamamıştım. Not ne alaka, demiştim."
"Ve sonra anladım ki bu not Vahid'in Zeynep'e verdiği not. Yani Zeynep'in elinde ayraç sandığımız Cüneyd'in otobüste düşürdüğü not."
"Cüneyd ve Zeynep ayrılığında Zeynep kitabı verirken; "Beni hatırla diye değil, bir umut" demişti. Bu sözü size açayım biraz: Beni hatırlamanı istemiyorum senden, benim için dön de demiyorum ama sadece bir umut. Dergahtakiler için bir umut. Zeynep o notu bilerek koydu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çünkü Zeynep kitabı ve Lokman'ı buldu. Zeynep'in zekasını bu bölüm fazlasıyla gördük. Vahit'in bunca zaman bulamadığı kitabı Zeynep buldu. Vahit bir anda Lokman'nın yerini buldu ve adamlarını gönderdi kitabı almak için. Peki nasıl buldu bu kadar basit? Zeynep buldu çünkü."
"Zeynep notu bilerek koydu. Zeynep Cüneyd'den vazgeçti evet ama dergahtan ve oradaki insanlardan vazgeçmedi. Dergahı bir tek Cüneyd'in kurtaracağını da biliyordu. Bu yüzden Zeynep bir oyun oynadı. Vahit'e oynadı ve seçimini yaptı. Seçimi de Vahit'in geleceğini tehlikeye attı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın