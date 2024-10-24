Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın İnanılmaz Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın İnanılmaz Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Hayat Bilgisi dizisinde 'Kikirik' karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri oldu. Görenleri hayran bırakan o değişimi içeriğimizde...
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Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi dostluğu ve aileyi samimi bir dille anlatmıştı. O günler geride kaldı. Biz de yaşlandık, diye düşünüyorsanız dizinin oyuncularından Çisil Oral'ın değişimi sizi epey şaşırtacak.
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Dizide "Kikirik" karakteriyle tanınan Çisil Oral, yıllar geçmesine rağmen yeniden gündemde çünkü muhteşem bir değişim yaşadı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla zamanın izlerini silen ve kendini yenileyen Oral, 45 yaşında olmasına rağmen genç ve enerjik bir görünüme sahip.
Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Oral, tiyatro ve dizi oyunculuğuyla kariyerine devam etti. Bir süredir gözlerden uzak ancak dönüşü bomba gibi oldu.
Diziden hatırlayanların dönüp bir daha baktığı o değişim sosyal medyada da çok konuşuldu.
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İşte Çisil Oral'ın muhteşem değişimi...
Daha önce estetiği çok sevdiğini söyleyen oyuncu hakkını vermiş.
Siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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