MasterChef Ayşe Ekranlara Geri Dönüyor İddiası Ortalığı Karıştırdı!

MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz haftalarda elendi. MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe yüzlerce hayran edindi. Sosyal medyada sevenleri ekranlara dönmesini destekliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.