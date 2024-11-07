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MasterChef Ayşe Ekranlara Geri Dönüyor İddiası Ortalığı Karıştırdı!

MasterChef Ayşe Ekranlara Geri Dönüyor İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.11.2024 - 21:36

MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz haftalarda elendi. MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe yüzlerce hayran edindi. Sosyal medyada sevenleri ekranlara dönmesini destekliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/masterbilgi...
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MasterChef'in popüler yarışmacılarından bir tanesi olan Ayşe Ekiz, yarışmanın başlamasından bu yana tüm izleyicilerin gönlünü samimi davranışları ve sıcakkanlı kişiliği ile fethetti.

MasterChef'in popüler yarışmacılarından bir tanesi olan Ayşe Ekiz, yarışmanın başlamasından bu yana tüm izleyicilerin gönlünü samimi davranışları ve sıcakkanlı kişiliği ile fethetti.

Ayşe, başvuru videosuyla ilk etapta dikkatleri üzerine çekti ve ardından mutfak becerileriyle şeflerin takdirini kazandı.

Ayşe, başvuru videosuyla ilk etapta dikkatleri üzerine çekti ve ardından mutfak becerileriyle şeflerin takdirini kazandı.

Instagram'da en fazla takipçi sayısına sahip olan Ayşe'nin hayranları, onu yalnız bırakmıyor ve onu tekrar ekranlarda görmeyi dört gözle bekliyorlar.

Instagram'da en fazla takipçi sayısına sahip olan Ayşe'nin hayranları, onu yalnız bırakmıyor ve onu tekrar ekranlarda görmeyi dört gözle bekliyorlar.

Sosyal medyada dolaşan dedikodulara göre, bu olasılık mevcut. Ayşe Ekiz, MasterChef'te tanıdığımız ve çok sevdiğimiz bir yüz, Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılabilir.

Sosyal medyada dolaşan dedikodulara göre, bu olasılık mevcut. Ayşe Ekiz, MasterChef'te tanıdığımız ve çok sevdiğimiz bir yüz, Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılabilir.

Eğer bu gerçekleşirse, Ayşe'yi desteklemeye devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın...

Eğer bu gerçekleşirse, Ayşe'yi desteklemeye devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın...
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