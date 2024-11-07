MasterChef Ayşe Ekranlara Geri Dönüyor İddiası Ortalığı Karıştırdı!
MasterChef Ayşe Ekranlara Geri Dönüyor İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Kaynak: https://www.instagram.com/masterbilgi...
MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz haftalarda elendi. MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe yüzlerce hayran edindi. Sosyal medyada sevenleri ekranlara dönmesini destekliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in popüler yarışmacılarından bir tanesi olan Ayşe Ekiz, yarışmanın başlamasından bu yana tüm izleyicilerin gönlünü samimi davranışları ve sıcakkanlı kişiliği ile fethetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe, başvuru videosuyla ilk etapta dikkatleri üzerine çekti ve ardından mutfak becerileriyle şeflerin takdirini kazandı.
Instagram'da en fazla takipçi sayısına sahip olan Ayşe'nin hayranları, onu yalnız bırakmıyor ve onu tekrar ekranlarda görmeyi dört gözle bekliyorlar.
Sosyal medyada dolaşan dedikodulara göre, bu olasılık mevcut. Ayşe Ekiz, MasterChef'te tanıdığımız ve çok sevdiğimiz bir yüz, Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılabilir.
Eğer bu gerçekleşirse, Ayşe'yi desteklemeye devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın